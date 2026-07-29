Brittiska 25-åringar möter den tuffaste starten på vuxenlivet på nästan ett halvsekel. Institute for Fiscal Studies gått igenom data tillbaka till 1980-talet för att se hur det ser ut i Storbritannien, och vi jämför det med läget i Sverige.
Datan visar: 25-åringar har den tuffaste starten i livet på 50 år
Dagens PS rapporterade i höstas att var femte ung svensk sitter fast i föräldrahemmet.
Enligt datan bor 42 procent av ungdomarna hos sina föräldrar, mot 25 procent på 1990-talet. Andelen som äger sitt boende har fallit från 43 procent i mitten av 1980-talet till 15 procent, enligt BBC.
Hälften så dåligt i Sverige
I Sverige bor 21 procent av alla mellan 20 och 27 år kvar hemma, omkring 204 000 personer, varav 90 procent ofrivilligt, enligt Hyresgästföreningen.
Andelen har stigit från 15 procent 1997, men toppen nåddes 2019 på 27 procent. Siffrorna samlades in våren 2025. Jämförelsen länderna emellan haltar också eftersom den brittiska siffran gäller enbart 25-åringar. Britterna stängs framför allt ute av bostadspriset. I Sverige är bostadskön det största hindret.
Jobbsiffran ser värre ut än den är
I juni var 280 000 svenskar mellan 15 och 24 år arbetslösa, 31,4 procent, enligt SCB. Av dem var 149 000 heltidsstuderande som sökte sommarjobb. Säsongsrensat faller talet till 24,9 procent.
Sverige hade i maj EU:s näst högsta ungdomsarbetslöshet efter Rumänien, enligt Ekonomifakta, medan andelen som varken arbetar eller studerar låg på 4,6 procent fjärde kvartalet 2025, näst lägst i unionen, enligt Eurostat.
Realtid har beskrivit hur Generation Z får skulden för problem som sitter i arbetslivet.
Här har Sverige det sämre
Barnafödandet i Sverige föll år 2025 till 1,42 barn per kvinna, det lägsta som uppmätts, enligt SCB. Bland unga vuxna uppger 32 procent att de tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsläget, enligt Hyresgästföreningen.
Fyra av tio räknar med föräldrarnas pengar till en första bostad.
Reformen har redan gett utslag
Sedan 1 april är bolånetaket höjt till 90 procent och det skärpta amorteringskravet slopat. Kontantinsatsen på en bostad för tre miljoner sjönk från 450 000 till 300 000 kronor.
En majoritet av mäklarna uppger att reglerna redan har gett fler affärer till högre priser, enligt SBAB. Handelsbanken räknar med att lättnaderna lyfter priserna med omkring 2 procent per år 2026 och 2027.
Samtidigt klarar en ung vuxen med medianinkomst nu en etta i 23 av 25 undersökta kommuner, enligt SBAB.
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