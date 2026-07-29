Datan visar: 25-åringar har den tuffaste starten i livet på 50 år

Jobbsiffran ser värre ut än den är

I juni var 280 000 svenskar mellan 15 och 24 år arbetslösa, 31,4 procent, enligt SCB. Av dem var 149 000 heltidsstuderande som sökte sommarjobb. Säsongsrensat faller talet till 24,9 procent.

Sverige hade i maj EU:s näst högsta ungdomsarbetslöshet efter Rumänien, enligt Ekonomifakta, medan andelen som varken arbetar eller studerar låg på 4,6 procent fjärde kvartalet 2025, näst lägst i unionen, enligt Eurostat.

Realtid har beskrivit hur Generation Z får skulden för problem som sitter i arbetslivet.

Här har Sverige det sämre

Barnafödandet i Sverige föll år 2025 till 1,42 barn per kvinna, det lägsta som uppmätts, enligt SCB. Bland unga vuxna uppger 32 procent att de tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsläget, enligt Hyresgästföreningen.

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Fyra av tio räknar med föräldrarnas pengar till en första bostad.

Reformen har redan gett utslag

Sedan 1 april är bolånetaket höjt till 90 procent och det skärpta amorteringskravet slopat. Kontantinsatsen på en bostad för tre miljoner sjönk från 450 000 till 300 000 kronor.

En majoritet av mäklarna uppger att reglerna redan har gett fler affärer till högre priser, enligt SBAB. Handelsbanken räknar med att lättnaderna lyfter priserna med omkring 2 procent per år 2026 och 2027.

Samtidigt klarar en ung vuxen med medianinkomst nu en etta i 23 av 25 undersökta kommuner, enligt SBAB.

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