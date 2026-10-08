Vindelns kommun ville varken veta av korta kjolar, djupa urringningar eller dålig andedräkt. Nu tvingas man ta tillbaka kraven.
Andas ut: Nu är dålig andedräkt inte förbjudet längre
Reglerna var tydliga, kunde Dagens PS konstatera nyligen. Kläder skulle täcka ”bröst, mage, rygg och säte” för att skapa ”förtroende och trygghet”.
Kjolar och shorts skulle vara knälånga. ”Mycket korta kjolar” och ”mycket djupa urringningar” förbjöds.
Riktlinjerna gällde alla anställda i Vindelns kommun – och när man ändå var i gång krävde man regelbunden kroppshygien och tandvård och förbjöd otrevlig lukt och dålig andedräkt.
Förbjudet av kommunen: Kort kjol och dålig andedräkt. Dagens PS
”Ska skapa förtroende”
”Vi har tagit fram det därför att vi ser behov av att tydliggöra hur man ska klä sig för att skapa förtroende och trygghet för våra barn, elever, brukare, anhöriga och kollegor”, sade Katarina Häggström, HR-chef i Vindelns kommun, hos VK.
Dokumentet ”Riktlinje för professionell klädsel och framtoning” gällde alla, men var gränserna i centimeter gick var inte fastställt.
”Vi går inte med måttstockar. Tanken är att det ska ske i dialog och att vi ska förhålla oss professionellt på arbetsplatsen. Man må väl ha sunt förnuft tänker jag”, sade Katarina Häggström.
Sparken? ”Det skulle jag inte tro”
Riktigt vad som skulle hända om man fått på sig ett par för korta shorts på morgonen eller råka äta för mycket vitlök kvällen innan var oklart.
Katarina Häggström trodde dock inte att någon skulle få sparken av de här skälen.
”Nej, det skulle jag inte tro att det leder till så allvarliga konsekvenser”, menar Katarina Häggström.
Fyra dagar senare står det klart att det inte får några konsekvenser alls. Veera Littmarck, chefsjurist hos Sveriges lärare, konstaterade snabbt att Vindelns dokument i vissa delar var olagligt.
”I nästa steg, vad är det kommunen ska göra då? Mäta och vidta arbetsrättsliga åtgärder för att någon haft på sig en för urringad tröja, och trots tillsägelse inte bytt klädstil? Det blir ju väldigt absurt”, ansåg Littmarck.
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Gör en helomvändning
Nu gör Vindelns kommun en helomvändning och drar tillbaka vad man kallar ”riktlinjen för professionell klädsel och framtoning”.
På kommunens hemsida publicerar man nyheten att alla riktlinjer omedelbart upphör att gälla.
Främsta orsaken är att kommunen upptäckt att riktlinjerna är olagliga.
”Efter en fortsatt genomgång samt i dialog med de fackliga organisationerna är kommunens samlade bedömning att riktlinjen saknar juridiskt stöd för att kunna tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt”, skriver HR-chefen Katarina Häggström.
”Den dras därför tillbaka i sin helhet. Beskedet ersätter tidigare information om att riktlinjen skulle revideras.”
Därefter konstaterar Vindelns kommun att det ”finns ingen kommunövergripande klädkod”, ej heller någon kring personlig hygien, andedräkt och annat. Nu kan, med andra ord, alla anställda i Vindeln andas ut. Hur det än luktar när de gör det.
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