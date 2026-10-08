Andas ut: Nu är dålig andedräkt inte förbjudet längre

Sparken? ”Det skulle jag inte tro”

Riktigt vad som skulle hända om man fått på sig ett par för korta shorts på morgonen eller råka äta för mycket vitlök kvällen innan var oklart.

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Katarina Häggström trodde dock inte att någon skulle få sparken av de här skälen.

”Nej, det skulle jag inte tro att det leder till så allvarliga konsekvenser”, menar Katarina Häggström.

Fyra dagar senare står det klart att det inte får några konsekvenser alls. Veera Littmarck, chefsjurist hos Sveriges lärare, konstaterade snabbt att Vindelns dokument i vissa delar var olagligt.

”I nästa steg, vad är det kommunen ska göra då? Mäta och vidta arbetsrättsliga åtgärder för att någon haft på sig en för urringad tröja, och trots tillsägelse inte bytt klädstil? Det blir ju väldigt absurt”, ansåg Littmarck.

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Okej även i Vindelns kommun, som drar tillbaka sina riktlinjer och nu accepterar både korta kjolar och shorts, urringningar och dålig andedräkt. (Foto: Laurent Cipriani /AP-TT)

Gör en helomvändning

Nu gör Vindelns kommun en helomvändning och drar tillbaka vad man kallar ”riktlinjen för professionell klädsel och framtoning”.

På kommunens hemsida publicerar man nyheten att alla riktlinjer omedelbart upphör att gälla.

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Främsta orsaken är att kommunen upptäckt att riktlinjerna är olagliga.

”Efter en fortsatt genomgång samt i dialog med de fackliga organisationerna är kommunens samlade bedömning att riktlinjen saknar juridiskt stöd för att kunna tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt”, skriver HR-chefen Katarina Häggström.

”Den dras därför tillbaka i sin helhet. Beskedet ersätter tidigare information om att riktlinjen skulle revideras.”

Därefter konstaterar Vindelns kommun att det ”finns ingen kommunövergripande klädkod”, ej heller någon kring personlig hygien, andedräkt och annat. Nu kan, med andra ord, alla anställda i Vindeln andas ut. Hur det än luktar när de gör det.

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