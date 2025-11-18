AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in.
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör.
Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor.
Nu delar han sin syn på hur unga ska ta sig in på en arbetsmarknad som redan skrivs om av AI.
AI river upp instegsjobben
Fortune beskriver hur AI redan slår undan många av de enkla arbetsuppgifter som tidigare gav unga en första fot in på arbetsmarknaden.
Det gäller allt från datarensning till sammanställningar och annan administrativ hantering. Utvecklingen går snabbt och AI håller just nu på att rita om kartan för flera stora branscher.
Cuban menar enligt CNBC att effekten märks tydligast i större företag. Där finns redan etablerade IT-avdelningar med djup AI-kompetens, vilket gör att unga kandidaters kunskaper riskerar att hamna i skymundan. I praktiken, menar han, får nyexaminerade svårare att bidra med något som inte redan görs internt.
När dessa enklare uppgifter försvinner blir vägen in betydligt smalare för unga.
Glappet mellan behov och kompetens
Cuban är tydlig med att teknisk kunskap inte längre räcker. Det är också rådet han ger sina två universitetsstuderande barn.
”Lär dig allt du kan om AI, men lär dig ännu mer om hur du implementerar den i företag”, säger Cuban i podden TBPN via CNBC.
Han menar att många företag vill använda AI, men saknar personer som vet hur tekniken faktiskt införs i verksamheten. Där uppstår ett glapp mellan viljan att modernisera och kapaciteten att genomföra det.
Liknande signaler syns i Sverige. Som Dagens PS tidigare rapporterat saknar många nyexaminerade just de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar, såsom praktisk erfarenhet, kommunikation, flexibilitet och teknisk fördjupning. Det gör att många unga fastnar trots examen.
Samtidigt lyfter CNBC hur arbetsgivare allt oftare prioriterar mjuka färdigheter som kommunikation, kritiskt tänkande, nyfikenhet och ledarskap. Den som både kan tekniken och de mänskliga verktygen står starkare när AI förändrar spelplanen.
Cuban: Här finns chansen för unga
Efter att ha pekat på både problemen och kompetensglappet är Cuban tydlig med sin slutsats. Det råd han ger unga är samma som han ger sina egna barn: sök er dit där ni verkligen behövs.
Han menar att det är små och medelstora företag som har störst behov av unga som kan få AI att fungera i praktiken. Småbolag saknar ofta både tid, budget och breda IT-team.
“Små och medelstora företag har inte den kompetensbredden”, konstaterar Cuban enligt CNBC.
Enligt Cuban kan unga därför få större ansvar snabbare i mindre bolag. De företag som saknar tunga IT-resurser är också de som snabbast släpper fram unga som kan automatisera processer och skapa resultat tidigt i karriären.
Det är därför Cuban menar att småföretagen är den snabbaste och mest lovande vägen in på arbetsmarknaden när AI förändrar villkoren i rekordfart.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
