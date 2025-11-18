AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga

Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör.

Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor.

Nu delar han sin syn på hur unga ska ta sig in på en arbetsmarknad som redan skrivs om av AI.

Missa inte: Miljonär och olycklig: “Jag arbetar för ingenting”. Dagens PS

AI river upp instegsjobben

Fortune beskriver hur AI redan slår undan många av de enkla arbetsuppgifter som tidigare gav unga en första fot in på arbetsmarknaden.

Det gäller allt från datarensning till sammanställningar och annan administrativ hantering. Utvecklingen går snabbt och AI håller just nu på att rita om kartan för flera stora branscher.

Cuban menar enligt CNBC att effekten märks tydligast i större företag. Där finns redan etablerade IT-avdelningar med djup AI-kompetens, vilket gör att unga kandidaters kunskaper riskerar att hamna i skymundan. I praktiken, menar han, får nyexaminerade svårare att bidra med något som inte redan görs internt.

När dessa enklare uppgifter försvinner blir vägen in betydligt smalare för unga.