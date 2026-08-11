Apple chockhöjer svenska priser: Så dyr blir din Macbook nu

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Drygt 3 000 kronor dyrare har det blivit på fem månader, utan att en enda specifikation har ändrats.

Ipad Air 11 tum står nu på 9 795 kronor hos Apple, mot 7 795 kronor i april, enligt Mobil. Den billigaste datorn, Macbook Neo, kostar 8 995 kronor mot 7 995 före höjningen, enligt Ljud & Bild.

Vi har tidigare under juni rapporterat om höjningarna, efter att ha granskat komponentbristen i år.

Marginalen är det enda börsen tittar på

Apple redovisade sitt bästa junikvartal någonsin den 30 juli, med intäkter på 109,4 miljarder dollar, motsvarande 1 039,9 miljarder kronor, enligt bolaget. Aktien föll ändå drygt 7 procent dagen efter.

Bruttomarginalen guidas ned till mellan 47 och 48 procent från 50,1, och finanschefen Kevan Parekh härledde nästan hela tappet till minneskostnader.

Phillip Capital sänkte den 3 augusti rekommendationen till minska med riktkurs 290 dollar, enligt CNBC, men merparten av analytikerkåren ligger kvar på köp, enligt LSEG.

Aktien handlas den 11 augusti 2026 till 308,26 dollar, motsvarande cirka 1 979 kronor.