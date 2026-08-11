Krisen på minneschip visar sig nu på prisskyltarna i svart på vitt i Apples svenska webbutik. Dagens PS har jämfört prislappen före och efter, och hittat en detalj som borde intressera aktieägarna mer än kunderna.
Apple chockhöjer svenska priser: Så dyr blir din Macbook nu
Macbook Air med M5 kostar från 16 995 kronor hos Apple, och varianten med tiokärnig grafik från 18 295 kronor. När datorn kom i mars låg samma två konfigurationer på 13 995 respektive 15 245 kronor, enligt Macworld.
Drygt 3 000 kronor dyrare har det blivit på fem månader, utan att en enda specifikation har ändrats.
Ipad Air 11 tum står nu på 9 795 kronor hos Apple, mot 7 795 kronor i april, enligt Mobil. Den billigaste datorn, Macbook Neo, kostar 8 995 kronor mot 7 995 före höjningen, enligt Ljud & Bild.
Vi har tidigare under juni rapporterat om höjningarna, efter att ha granskat komponentbristen i år.
Marginalen är det enda börsen tittar på
Apple redovisade sitt bästa junikvartal någonsin den 30 juli, med intäkter på 109,4 miljarder dollar, motsvarande 1 039,9 miljarder kronor, enligt bolaget. Aktien föll ändå drygt 7 procent dagen efter.
Bruttomarginalen guidas ned till mellan 47 och 48 procent från 50,1, och finanschefen Kevan Parekh härledde nästan hela tappet till minneskostnader.
Phillip Capital sänkte den 3 augusti rekommendationen till minska med riktkurs 290 dollar, enligt CNBC, men merparten av analytikerkåren ligger kvar på köp, enligt LSEG.
Aktien handlas den 11 augusti 2026 till 308,26 dollar, motsvarande cirka 1 979 kronor.
PS analys
Minnesbolagen har samtidigt vänt ned. Samsung handlades kring 240 000 won på tisdagen och SK Hynix kring 1,43 miljoner won, omkring 36 respektive 52 procent under junitopparna, enligt Korea JoongAng Daily.
Kiwoom Securities anger att de höga minnespriserna har gjort mobil- och pc-tillverkarna försiktiga som skäl till nedgången.
Tim Cook varnar dock för ännu högre minnespriser i höstkvartalet. Högst troligt är att höjningen till 16 995 kronor kommer att bestå. Lättar inköpspriset under 2027, blir dagens marginalpress i stället en marginalvinst.
Ska du köpa dator i höst är det lika bra att budgetera med den nya prisnivån.
Realtid har följt svängningarna på Seoulbörsen där chipbolagen verkar.
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