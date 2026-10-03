Minneskrisen drabbar tv-marknaden – chipen kostar nu mer än skärmen

Komponentpriserna skjuter i höjden

Prisökningarna märks tydligt på bred front och handlar om betydande belopp. Under det andra kvartalet 2025 utgjorde processorkortets andel av kostnaderna drygt 10 procent. Under det tredje kvartalet 2026 ligger samma andel på 45 till 50 procent av totalkostnaden.

Grundläggande DRAM-priser nådde 25 dollar i augusti i år vilket är fyrtiofyra gånger högre än året innan. NAND-flashminne har stigit till trettio dollar och femtio cent vilket är nästan nio gånger förra årets pris. Dessutom har Wi-Fi-moduler ökat från 39 dollar och 90 cent under 2025 till 118 dollar och 20 cent.

Det gör att Wi-Fi-chippet har blivit dyrare än den billigaste 55 tums 4K-panelen som kostar 116 dollar och närmar sig snabbt genomsnittspriset för en 4K-panel på ett hundra tjugo tre dollar.

Ovisst för tillverkare och konsumenter

Komponentkrisen förväntas fortsätta under 2027 och framåt vilket pressar tillverkarnas vinstmarginaler på en marknad som redan kännetecknas av relativt låg lönsamhet. Tillverkare kan inte förväntas absorbera de ständigt ökade priserna för evigt. Resultatet blir sannolikt det samma som redan har setts på smarttelefonmarknaden med högre priser och lägre specifikationer.

Experter sammanfattar situationen tydligt när de konstaterar att artificiell intelligens fungerar som teknikvärldens omättliga slukare av halvledare. Det råder ingen tvekan om att bristen på minnen och processorer förändrar förutsättningarna för hela elektronikbranschen.

Slutligen konstateras att det är högst osannolikt att tillverkarna kan skydda konsumenterna från de skenande kostnaderna under de kommande åren.