Oljeriket lanserar elbilar: "Får Cybertruck att se ut som en Civic"

2022 grundades det statligt backade bilbolaget Ceer i Saudiarabien, syftet var att diversifiera oljenationens pengaflöden – och till 2034 håller man tummarna för att bilaffären ska generera strax under motsvarande 80 miljarder svenska kronor per år in i statskassan.
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Men först behöver man några bilar att sälja.
Och under gårdagen visade företaget upp vad man jobbat på de senaste fyra åren: Två modeller – en sedan och en SUV – med uppsyn som sällan skådats på bilmarknaden.
Gemensamt mellan de båda är den kilformade karossen: Vassa framändar och plötsligt avsnoppade akterut. På den högre SUV:en blir den unika utformningen extra påtaglig.
Modellinjen har man döpt till Exobot och bilarna beskrivs båda som högteknologiska och fullproppade med hyllningar till Saudiarabien och dess regenter.
670 km per laddning
Båda modellerna verkar vara utrustade med samma 112 kWh-batteri, är byggda med 800 V-system och kan ladda upp till 80 procent på 30 minuter. Sedanen – döpt Sedan – får dock en något längre räckvidd, i och med att SUV:en helt enkelt är en större bil. Toppräckvidden anges till 670 km per laddning, då dock enligt den äldre NEDC-standarden som ofta anses vara lite mer generös än exempelvis WLTP.
SUV:en – döpt SUV – har en motsvarande siffra på 560 km. Båda uppges ha motorer som levererar 850 hästkrafter, och sedanmodellen ska kunna riva av 0–100 km/h på 2,6 sekunder.
Måsvingedörrar och världens största vindruta
Som om formen inte vore nog som unikum har båda modellerna också utrustats med måsvingedörrar – i tillverkarens egna ord så påminner de båda siluetterna om en ”falk redo att flyga”.
Också vindrutan ger man extra utrymme, både i marknadsmaterialet och rent fysiskt på bilarna. Med sina 2,4 meter på längden skriver Ceer att det är de största i världen.
Fram och bak har man stora ljusramper, antalet lampor (32) är en blinkning till år 1932 då Saudiländerna enades.
Bilarna ska kunna fås i fem signaturkulörer, även de inspirerade av Saudiarabien men då sett till landskap och kulturarv.
Att sätta fingret på den övergripande looken är utmanande. Sedanen drar tankarna till någon slags futuristisk superbil medan SUV:en känns som en blandning mellan månlandare och tv-spel. En skribent hos Inside EVs konstaterar att den får Teslas Cybertruck att se ut som en liten Honda Civic.
Om insida och infotainment
På insidan fortsätter Ceer det futuristiska temat. Kupén domineras av en avlång längsgående skärm som täcker instrumentpanelens hela bredd – vid mittkonsolen finns ytterligare en infotainmentskärm och ett fåtal fysiska reglage.
Kupén är samtidigt ganska avskalad, med stora rena ytor och olika material- och färgkombinationer. Ratten är av yoke-typen, vilket varit en kontrovers i Kina tidigare i år.
Ceer lyfter dessutom fram en AI-baserad assistent som ska kunna hjälpa till med bilens funktioner och anpassa upplevelsen efter föraren.
”Skräddarsydda för Saudiarabien”
Några priser har man inte gått ut med ännu – och det verkar inte heller säkert att bilarna kommer att säljas på andra marknader än den inhemska och de närmast gränsande.
På Ceers hemsida går det nämligen att utläsa att bilarna är ”Skräddarsydda för Saudiarabien och GCC-regionen”.
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