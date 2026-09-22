Oljeriket lanserar elbilar: "Får Cybertruck att se ut som en Civic"

Måsvingedörrar och världens största vindruta

Som om formen inte vore nog som unikum har båda modellerna också utrustats med måsvingedörrar – i tillverkarens egna ord så påminner de båda siluetterna om en ”falk redo att flyga”.

Också vindrutan ger man extra utrymme, både i marknadsmaterialet och rent fysiskt på bilarna. Med sina 2,4 meter på längden skriver Ceer att det är de största i världen.

ANNONS

Fram och bak har man stora ljusramper, antalet lampor (32) är en blinkning till år 1932 då Saudiländerna enades.

Bilarna ska kunna fås i fem signaturkulörer, även de inspirerade av Saudiarabien men då sett till landskap och kulturarv.

Att sätta fingret på den övergripande looken är utmanande. Sedanen drar tankarna till någon slags futuristisk superbil medan SUV:en känns som en blandning mellan månlandare och tv-spel. En skribent hos Inside EVs konstaterar att den får Teslas Cybertruck att se ut som en liten Honda Civic.

Om insida och infotainment

På insidan fortsätter Ceer det futuristiska temat. Kupén domineras av en avlång längsgående skärm som täcker instrumentpanelens hela bredd – vid mittkonsolen finns ytterligare en infotainmentskärm och ett fåtal fysiska reglage.

Kupén är samtidigt ganska avskalad, med stora rena ytor och olika material- och färgkombinationer. Ratten är av yoke-typen, vilket varit en kontrovers i Kina tidigare i år.

Ceer lyfter dessutom fram en AI-baserad assistent som ska kunna hjälpa till med bilens funktioner och anpassa upplevelsen efter föraren.

ANNONS

”Skräddarsydda för Saudiarabien”

Några priser har man inte gått ut med ännu – och det verkar inte heller säkert att bilarna kommer att säljas på andra marknader än den inhemska och de närmast gränsande.

På Ceers hemsida går det nämligen att utläsa att bilarna är ”Skräddarsydda för Saudiarabien och GCC-regionen”.

Läs även:

AUDI får inte säljas i Tyskland – märket borttaget från hemsida

Hemligheten bakom en miljon km: ”Aldrig över 3000 varv”

Svensk bilhandlare bröt internationella sanktioner – köpte ryssens bilar