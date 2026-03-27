7 besked som påverkar din plånbok just nu – från bolån till bensinpris

Matmomsen halveras 1 april, men osäkert om maten blir billigare

Från och med onsdag nästa vecka sänks matmomsen från 12 till 6 procent. På papperet innebär det att maten i butiken kan bli 5,36 procent billigare. Låter fint.

Problemet? Kriget driver samtidigt upp råvarupriser. Och det finns inga garantier för att butikerna sänker priserna i kassan i samma takt som momsen sjunker.

E55 har tittat närmare på hur mycket billigare din mat faktiskt kan bli och varför det inte är säkert.

Momssänkningen gäller fram till 31 december 2027. Räkna inte med att den märks dag ett.

Pension: Varje år du går tidigt kostar dig tusenlappar i månaden

Fyra av tio svenskar vill gå i pension före 65. Förståeligt. Men i det nya pensionssystemet är det ett dyrt beslut.

Varje års tidigare uttag sänker pensionen med 1 500 till 2 000 kronor per månad. Vid en slutlön på 41 000 kronor innebär två år före riktåldern runt 3 300 kronor mindre varje månad livet ut.

Bara 8 procent av svenskarna vet vad riktåldern faktiskt innebär.

Hur kan man egentligen påverka sin pension i 60-årsåldern? (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Canva)

Och det slutar inte där. Realtid avslöjar att otydlig information om pensionens förskottsränta kan göra att du överskattar din framtida ekonomi med 20 procent. Det menar Anna Eriksson från SPF Seniorerna. Inte direkt småpengar.

Bensin 18 kronor, diesel mot 20 – EU diskuterar skattesänkning

Bensinpriset ligger på runt 18 kronor litern. Dieseln närmar sig 20. Inom EU diskuteras nu både tillfälliga skattesänkningar och riktat stöd för att dämpa effekterna på hushåll och företag. Sverige har redan sänkt drivmedelsskatten under en begränsad period.

Dagens PS rapporterar om EU-diskussionerna kring sänkt skatt på bensin och diesel. E55 förklarar varför dieselpriset rusar snabbare än bensin. Det har med dieselns centrala roll i hela ekonomin att göra. Lastbilar, jordbruk, industri. Allt drivs av diesel.

Kör du dieselbil har du sannolikt redan märkt det vid pumpen.

Elbilens värdetapp – upp till 70 procent

Om du köpte en ny elbil för tre år sedan har du sannolikt gjort en av de sämsta affärerna på bilmarknaden. En Hyundai Kona Electric har tappat 52,3 procent i värde, bensinversionen bara 25,9 procent. Mercedes EQE har sjunkit 69,7 procent.

Trots de starka historiska siffrorna har efterfrågan på Tesla mattats av.

(Foto: Pexels)

Det är brutalt för säljare. Men för köpare öppnar det en helt ny marknad. En begagnad Volvo XC40 från 2023 kostar nu 274 000 kronor. Marcin Stepman, bilexpert på Blocket, kallar utvecklingen ”unik”.

Ska du in på elbilsmarknaden kan det vara ett bra läge. Ska du ut så vänta om du kan.

Mataffärer och apotek tvingas ta emot kontanter från juni

Sverige har länge varit på väg mot ett kontantlöst samhälle. Nu svänger politiken. Från 1 juni 2026 föreslås att livsmedelsbutiker och apotek måste ta emot kontanter i bemannade kassor.

I dag sker 9 av 10 köp digitalt. Men oron för beredskap och digitalt utanförskap har vänt debatten. Riksbankschef Erik Thedéen har sagt det rakt: ”Människor ska alltid kunna betala för livsmedel, vård och mediciner.”

Bedrägerier på rekordnivå

Telefonbedrägerier och nätbedrägerier har nått en ny nivå. Dagens PS konstaterar att bedragarna nu är så många att de inte får plats medans kapaciteten hos rättsväsendet inte räcker till.

Samtidigt presenterar regeringen ett nytt lagförslag för att stoppa telefonbedrägerierna. Huruvida det räcker för att vända trenden är långt ifrån givet.

Men om du får ett samtal från ”banken” – lägg på. Ring tillbaka på numret du hittar på bankens sajt. Varje gång.