EU med tydligt besked: Sänk skatten på bensin och diesel

Bakgrunden är en förvärrad situation på energimarknaden, där geopolitisk oro och störningar i leveranskedjor driver upp kostnaderna.

Samtidigt diskuteras inom EU både tillfälliga skattesänkningar och riktat stöd till hushåll och företag för att hantera de snabbt stigande energikostnaderna.

Priserna slår direkt mot ekonomin

Utvecklingen i Mellanöstern har skapat en ny osäkerhet kring tillgången på olja.

När marknaden reagerar slår det igenom direkt i hela Europa.

I Sverige ligger bensinpriset kring 18 kronor per liter, medan diesel närmar sig 20 kronor.

För hushåll innebär det högre vardagskostnader, och för företag ökade transportutgifter som i sin tur driver upp priserna i ekonomin.