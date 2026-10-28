Jean-Louis van der Velde, medgrundare till kryptobörsen Bitfinex och tidigare chef för Tether, är den rikaste nederländaren. Han springer om både H&M-grundaren Stefan Persson och Heineken-arvingen Charlène de Carvalho-Heineken, som tidigare låg etta på listan.
Okänd Tether-miljardär går om Heineken-arvingen som rikast
Svensken Stefan Perssons förmögenhet är stor, men Jean-Louis van der Veldes är omkring 64 miljarder kronor mer.
Förra året tjänade Tether mer än 10 miljarder dollar, över 99 miljarder kronor, uppger bolaget. H&M:s resultat efter skatt för räkenskapsåret som slutade i november 2025 var 12,1 miljarder kronor, framgår av bokslutskommunikén.
Tether tjänade alltså förra året drygt åtta gånger så mycket som H&M.
Heineken-arvingen som tidigare låg på förstaplats, Charlène de Carvalho-Heineken hamnar nu tvåa på Quote 500.
Bland listans fem rikaste finns också Ralph Sonnenberg, vars förmögenhet kommer från persiennjätten Hunter Douglas, och Remon Vos, som äger logistikfastighetsbolaget CTP med lager i Central- och Östeuropa.
Längre ner på listan finns formel 1-föraren Max Verstappen på plats 224 med 310 miljoner euro, drygt 3,4 miljarder kronor, och dj:n Tiësto, som egentligen heter Tijs Verwest, på plats 327 med 225 miljoner euro, närmare 2,5 miljarder kronor.
Medborgarskapet avgjorde
Van der Velde har nästan aldrig ställt upp på intervjuer. Inte ens i hemlandet har den breda allmänheten vetat mycket om honom, skriver den nederländska investerarsajten De Belegger. Enligt Quote måste alla på listan vara nederländska medborgare, och först i somras kunde magasinet bekräfta att han var det.
Quote skriver att han föddes 1963 i Arnhem och flyttade till Taiwan för att studera på 1980-talet. År 2013 blev han vd för Bitfinex. Två år senare köpte Bitfinex moderbolag Tether, som han ledde fram till 2023.
Böter för brister i reserverna
I oktober 2021 rapporterade Dagens PS om Tether och ställde frågan om det var en genialisk idé eller ett ponzibedrägeri. Åtta dagar senare fick Tether betala 41 miljoner dollar i böter, motsvarande cirka 407 miljoner kronor i dag, till CFTC, USA:s tillsynsmyndighet för råvaru- och derivatmarknaderna.
Bolaget hade hävdat att dess stablecoin USDT var helt täckt av valutor som dollar och euro, men under en granskad period på 26 månader 2016 till 2018 räckte reserverna bara under 27,6 procent av dagarna, skriver CFTC.
Myndighetens dåvarande tillförordnade ordförande Rostin Behnam sa i ett pressmeddelande i samband med detta:
Fallet understryker att ärlighet och öppenhet förväntas på marknaden för digitala tillgångar, som växer och utvecklas snabbt.
Saknar tillstånd i EU
Vid finansutskottets öppna utfrågning den 9 december 2025 beskrev Finansinspektionens generaldirektör Johan Almenberg USDT som en stablecoin ”som är helt dominerande i dag” och sa att den saknar tillstånd i EU, framgår av riksdagens protokoll.
Riksbankschefen Erik Thedéen sa i sitt inledningsanförande vid samma utfrågning, där han tog upp risken att en stablecoin tappar kopplingen till dollarn, att:
Om värdet ibland är 0,99 dollar är det alltså inget bra betalningsmedel.
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