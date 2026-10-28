Okänd Tether-miljardär går om Heineken-arvingen som rikast

Tether tjänade alltså förra året drygt åtta gånger så mycket som H&M.

Heineken-arvingen som tidigare låg på förstaplats, Charlène de Carvalho-Heineken hamnar nu tvåa på Quote 500.

Bland listans fem rikaste finns också Ralph Sonnenberg, vars förmögenhet kommer från persiennjätten Hunter Douglas, och Remon Vos, som äger logistikfastighetsbolaget CTP med lager i Central- och Östeuropa.

Längre ner på listan finns formel 1-föraren Max Verstappen på plats 224 med 310 miljoner euro, drygt 3,4 miljarder kronor, och dj:n Tiësto, som egentligen heter Tijs Verwest, på plats 327 med 225 miljoner euro, närmare 2,5 miljarder kronor.

Medborgarskapet avgjorde

Van der Velde har nästan aldrig ställt upp på intervjuer. Inte ens i hemlandet har den breda allmänheten vetat mycket om honom, skriver den nederländska investerarsajten De Belegger. Enligt Quote måste alla på listan vara nederländska medborgare, och först i somras kunde magasinet bekräfta att han var det.

Quote skriver att han föddes 1963 i Arnhem och flyttade till Taiwan för att studera på 1980-talet. År 2013 blev han vd för Bitfinex. Två år senare köpte Bitfinex moderbolag Tether, som han ledde fram till 2023.