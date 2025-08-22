Riksbanken väntas sänka styrräntan i september. Det spår SBAB i sin senaste rapport, där man också flaggar för att bolåneräntorna kommer att ligga i spannet 3-4 procent framöver.
Banken: Räkna med räntesänkning i september
Efter sommaren har inflationen visat sig högre än Riksbankens prognoser. Trots det bedömer SBAB att uppgången är av kortvarig karaktär.
Globala faktorer som låga drivmedels- och fraktpriser, samt en starkare krona, talar för att inflationen dämpas under hösten.
”Svensk ekonomi går på knäna och vore betjänt av ytterligare en räntesänkning. Även om det är svårt att bedöma varaktigheten i sommarens inflationsuppgång talar mycket för att den i huvudsak är temporär”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.
Enligt honom bör Riksbanken inte vänta för länge med att agera.
”Om inte inflationen åter igen ligger för högt i augusti bör Riksbanken rimligen därför sänka styrräntan i september”.
Väntas pressa bolåneräntorna
En sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter i september förväntas också påverka bolåneräntorna nedåt.
SBAB:s prognos är att bolåneräntorna under de närmaste åren kommer att ligga mellan 3 och 4 procent, beroende på bindningstid. Den rörliga räntan kan under hösten hamna strax under 3 procent.
Boije betonar dock att framtidsutsikterna är osäkra:
”Osvuret är förstås bäst när det gäller ränteutvecklingen med tanke på den fortsatt stora osäkerheten i omvärlden”.
Rekordstor skillnad mellan list- och snitträntor
En annan punkt i rapporten är den historiskt stora skillnaden mellan bankernas list- och snitträntor.
I juli 2025 var skillnaden hela 1,05 procentenheter – den största sedan mätningarna startade för tio år sedan.
”Det är viktigt att vara uppmärksam på detta som bolånetagare och att det kan beror på rabatter som senare visar sig vara tillfälliga”, säger Boije.
Läs även: Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar. Dagens PS
Lika mellan rörligt och bundet
Enligt SBAB:s analys är det nu mer eller mindre jämnt skägg mellan rörliga och bundna lån när det gäller den faktiska kostnaden.
Det beror på att de långa marknadsräntorna sjunkit, vilket dragit ned bostadsobligationsräntorna.
Många nya bolånetagare fortsätter ändå att välja rörlig ränta, men enligt prognosen spelar valet mindre roll ur kostnadssynpunkt den närmaste tiden.
Väntar ytterligare lättnad
Sammanfattningsvis förutspår SBAB att Riksbanken går vidare med en räntesänkning i september, trots den tillfälliga inflationsuppgången i sommar.
Det skulle i så fall innebära en viss lättnad för pressade hushåll.
Läs också: Kritik mot SBAB: Sviker bolånetagarna. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
