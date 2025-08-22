Dagens PS
Banken: Räkna med räntesänkning i september 

Räntesänkning i september
En sänkning av styrräntan innebär i förlängningen viss lättnad för pressade hushåll (Foto: Helena Landstedt/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Riksbanken väntas sänka styrräntan i september. Det spår SBAB i sin senaste rapport, där man också flaggar för att bolåneräntorna kommer att ligga i spannet 3-4 procent framöver.

Efter sommaren har inflationen visat sig högre än Riksbankens prognoser. Trots det bedömer SBAB att uppgången är av kortvarig karaktär. 

Globala faktorer som låga drivmedels- och fraktpriser, samt en starkare krona, talar för att inflationen dämpas under hösten.

”Svensk ekonomi går på knäna och vore betjänt av ytterligare en räntesänkning. Även om det är svårt att bedöma varaktigheten i sommarens inflationsuppgång talar mycket för att den i huvudsak är temporär”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande

Enligt honom bör Riksbanken inte vänta för länge med att agera. 

”Om inte inflationen åter igen ligger för högt i augusti bör Riksbanken rimligen därför sänka styrräntan i september”. 

Väntas pressa bolåneräntorna

En sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter i september förväntas också påverka bolåneräntorna nedåt. 

SBAB:s prognos är att bolåneräntorna under de närmaste åren kommer att ligga mellan 3 och 4 procent, beroende på bindningstid. Den rörliga räntan kan under hösten hamna strax under 3 procent.

Boije betonar dock att framtidsutsikterna är osäkra: 

”Osvuret är förstås bäst när det gäller ränteutvecklingen med tanke på den fortsatt stora osäkerheten i omvärlden”. 

SBAB
SBAB spår räntesänkning i september (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Rekordstor skillnad mellan list- och snitträntor

En annan punkt i rapporten är den historiskt stora skillnaden mellan bankernas list- och snitträntor. 

I juli 2025 var skillnaden hela 1,05 procentenheter – den största sedan mätningarna startade för tio år sedan.

”Det är viktigt att vara uppmärksam på detta som bolånetagare och att det kan beror på rabatter som senare visar sig vara tillfälliga”, säger Boije.

Läs även: Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar. Dagens PS

Lika mellan rörligt och bundet

Enligt SBAB:s analys är det nu mer eller mindre jämnt skägg mellan rörliga och bundna lån när det gäller den faktiska kostnaden. 

Det beror på att de långa marknadsräntorna sjunkit, vilket dragit ned bostadsobligationsräntorna.

Många nya bolånetagare fortsätter ändå att välja rörlig ränta, men enligt prognosen spelar valet mindre roll ur kostnadssynpunkt den närmaste tiden.

Väntar ytterligare lättnad

Sammanfattningsvis förutspår SBAB att Riksbanken går vidare med en räntesänkning i september, trots den tillfälliga inflationsuppgången i sommar. 

Det skulle i så fall innebära en viss lättnad för pressade hushåll. 

Läs också: Kritik mot SBAB: Sviker bolånetagarna. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

