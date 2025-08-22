Banken: Räkna med räntesänkning i september 

Efter sommaren har inflationen visat sig högre än Riksbankens prognoser. Trots det bedömer SBAB att uppgången är av kortvarig karaktär.

Globala faktorer som låga drivmedels- och fraktpriser, samt en starkare krona, talar för att inflationen dämpas under hösten.

”Svensk ekonomi går på knäna och vore betjänt av ytterligare en räntesänkning. Även om det är svårt att bedöma varaktigheten i sommarens inflationsuppgång talar mycket för att den i huvudsak är temporär”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Enligt honom bör Riksbanken inte vänta för länge med att agera.

”Om inte inflationen åter igen ligger för högt i augusti bör Riksbanken rimligen därför sänka styrräntan i september”.

Väntas pressa bolåneräntorna

En sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter i september förväntas också påverka bolåneräntorna nedåt.

SBAB:s prognos är att bolåneräntorna under de närmaste åren kommer att ligga mellan 3 och 4 procent, beroende på bindningstid. Den rörliga räntan kan under hösten hamna strax under 3 procent.

Boije betonar dock att framtidsutsikterna är osäkra:

”Osvuret är förstås bäst när det gäller ränteutvecklingen med tanke på den fortsatt stora osäkerheten i omvärlden”.