Ett hus i Italien, en terrass med utsikt och inget bolån. För paret Cassandra Tresl och Alex Ninman blev drömmen verklighet – efter viss renovering.
Så köpte de hus i Italien – för 124 000 kronor
Tresl hade läst om de italienska byarna som säljer hus för en euro, drygt 11 kronor, för att locka nya invånare och investerare. Paret insåg dock att de billiga husen ofta kommer med villkor.
I vissa fall är en euro bara ett symboliskt pris. I andra fall börjar budgivningen där medan slutpriset blir betydligt högre. Dessutom måste köparen ofta renovera bostaden inom en viss tid.
Paret ville dessutom inte köpa något osynat. Under 2021 reste de därför runt i Italien och tittade på 15 hus i Abruzzo och Toscana.
Priset avgjorde
Till slut föll valet på ett hus i Abruzzo. Det hade två våningar, två sovrum, ett extra rum i källaren, vind och terrass. Priset landande på 11 500 euro, motsvarande drygt 124 000 kronor.
”Jag älskade priset och terrassen”, säger Tresl till CNBC Make It.
Huset hade stått tomt i omkring 30 år och var långt ifrån inflyttningsklart. Väggarna behövde göras om, elen ses över, fönster och dörrar fixas och både badrum och kök rivas ut.
Slutnotan: Cirka 270 000 kronor
För att hålla nere kostnaderna gjorde Ninman mycket av renoveringen själv. Paret tog dock hjälp med rördragningen.
Totalt landade renoveringen på 12 000 till 15 000 euro. De byggde bland annat ut terrassen, gjorde om källaren till en gästdel och skapade ett mer färgstarkt hem med vintagefynd från loppisar.
Totalt landade husdrömmen, med inköpspris och renovering, på omkring 25 000 euro, motsvarande dryga 270 000 kronor.
Även om huset inte är gratis att bo i är kostnaderna låga och idag landar familjens totala månadskostnader på cirka 11 300 kronor i månaden.
Lämnade USA-planerna
I dag bor familjen kvar i Italien. De har dessutom köpt ett andra hus i området, som de hyr ut via Airbnb och som ger runt 100 000 kronor per år i extra inkomster.
För Tresl handlar flytten inte bara om pengar. Hon säger att beslutet också handlade om dotterns uppväxt.
USA är fortfarande hemma, men känns mer främmande varje gång hon återvänder.
”Det känns bara märkligt”, säger hon.
