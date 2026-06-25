Så långsam var självkörande YU7 på Nürburgring

Xiaomi har redan lanserat två modeller i Kina, sedanen SU7 och SUV:en YU7 – båda eldrivna, såklart.

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Ingendera har tagit sig utanför Kinas kommersiella gränser ännu, men några varv på Nürburgrings Nordschleife har man hunnit riva av ändå – nu senast i en GT-version av YU7 som körde den 20,8 kilometer långa banan helt autonomt.

Enligt franska Automobile Magazine är det första gången någonsin en bil kör Nürburgring helt själv. Och runt kom den, men speciellt snabbt gick det inte.

1000 hästkrafter, men låg toppfart

El-SUV:en som körde banan var utrustad med ett speciellt ”track-package” hade dubbla elmotorer som genererade närmre 1000 hästkrafter, vilket är en bra bit över de dryga 680 hästar som standardversionen spottar ur sig.

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GT-versionen är också bredare än en standard-YU7 och har ett komplett bodykit med kolfiberdetaljer, en aktiv bakre diffusor samt tillval med 21-tums smidda fälgar.

Batteriet på 101,7 kWh har, enligt Top Gear, en räckvidd på cirka 705 km utifrån Kinas CLTC-körcykel. GT:n har också kolfiberkeramiska bromsar, dubbla ventilstyrda stötdämpare, luftfjädring med två kammare samt en elektronisk diffbroms på bakaxeln.

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Bilen accelererar från 0–100 km/h på bara 2,92 sekunder och en topphastighet på cirka 300 km/h. Men när den kör själv sänks topphastigheten till strax över 200 km/h.