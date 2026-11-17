Det framgår dock av Volvos strategiplan som presenterades i september att sju modeller ska utvecklas för Europa och USA, medan sex riktas mot Kina. Utbudet ska bestå av både elbilar och tredje generationens hybrider.

Bekräftade modeller

En av de första nyheterna blir en ny, mindre elbil för Europa. I den senaste kvartalsrapport bekräftar företaget att modellen ska presenteras under 2027 och att de första kundleveranserna inleds efter sommaren. Den ska rikta sig mot ett stort marknadssegment med lägre priser än dagens EX60, som under hösten lidit av stora förseningar i produktionen.

Mycket tyder på att det handlar om modellen som i medierna går under namnet EX50. Vi Bilägare beskriver den som en tänkbar efterträdare till EX40, med samma SPA3-plattform som EX60. Volvo har dock ännu inte bekräftat modellnamnet.

Volvo har också öppnat för en helt ny flaggskeppsmodell i F-segmentet, alltså större än XC90. I en livesändning konstaterade designchefen Thomas Ingenlath att Volvo är ett märke som naturligt ska ha en modell i den storleksklassen.

Modellen har i förväg kallats XC100, men något officiellt namn eller lanseringsdatum finns inte.

I Kina väntar två nya modeller redan under 2027. Volvo skriver i kvartalsrapporten att de ska presenteras och börja produceras under året. Bilarna utvecklas tillsammans med Geely och får en särskild teknikplattform anpassad för den kinesiska marknaden.