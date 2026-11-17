Volvo har aviserat sin största modellsatsning på länge, med 13 nya bilar fram till 2030. Men vilka modeller är egentligen på väg? En mindre elbil och två nya Kinamodeller är bekräftade, medan uppgifter om en elektrisk kombi, en sedan och en ny jättesuv ger en bild av vad som kan vänta.
Volvos nya modeller – de är bekräftade hittills
Volvo befinner sig i ett tufft läge med sjunkande försäljning, under hösten har sparpaket presenterats och prognosen nu är att drygt 2500 jobb kommer att försvinna. Samtidigt har man också växlat upp och presenterat en historiskt stor modellsatsning för att vända utvecklingen: Fram till 2030 ska 13 helt nya bilar lanseras – men vad som är att vänta är fortfarande till stor del höljt i dunkel.
Det framgår dock av Volvos strategiplan som presenterades i september att sju modeller ska utvecklas för Europa och USA, medan sex riktas mot Kina. Utbudet ska bestå av både elbilar och tredje generationens hybrider.
Bekräftade modeller
En av de första nyheterna blir en ny, mindre elbil för Europa. I den senaste kvartalsrapport bekräftar företaget att modellen ska presenteras under 2027 och att de första kundleveranserna inleds efter sommaren. Den ska rikta sig mot ett stort marknadssegment med lägre priser än dagens EX60, som under hösten lidit av stora förseningar i produktionen.
Mycket tyder på att det handlar om modellen som i medierna går under namnet EX50. Vi Bilägare beskriver den som en tänkbar efterträdare till EX40, med samma SPA3-plattform som EX60. Volvo har dock ännu inte bekräftat modellnamnet.
Volvo har också öppnat för en helt ny flaggskeppsmodell i F-segmentet, alltså större än XC90. I en livesändning konstaterade designchefen Thomas Ingenlath att Volvo är ett märke som naturligt ska ha en modell i den storleksklassen.
Modellen har i förväg kallats XC100, men något officiellt namn eller lanseringsdatum finns inte.
I Kina väntar två nya modeller redan under 2027. Volvo skriver i kvartalsrapporten att de ska presenteras och börja produceras under året. Bilarna utvecklas tillsammans med Geely och får en särskild teknikplattform anpassad för den kinesiska marknaden.
En ny sedan och kombi kan vara på gång
Det finns också uppgifter om att Volvo arbetar med en ny sedan. Spionbilder som publicerats på NewCarScoops visar bilen rejält maskerad. Trots kamouflaget går det att se att den är utrustad med en takmonterad LiDAR-sensor, och att det undertill sitter ett avgasrör, vilket tyder på att den kommer att ha en förbränningsmotor.
Själva inlägget med spionbilderna har döpts till ”2027 Volvo S70”, men varken modell eller namn har bekräftats från officiella källor, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Automotive News har dock, med hänvisning till källor med inblick i ämnet, konstaterat att både en elektrisk sedan- respektive kombimodell väntas lanseras 2027 eller 2028.
Flera befintliga modeller uppdateras
Parallellt med de nya modellerna fortsätter Volvo att utveckla sina befintliga bilar.
XC40, EX40 och EC40 får inför modellår 2027 uppdaterad design, en ny infotainmentskärm på 11,2 tum och förbättrade förarassistanssystem. Det framgår av Volvos egna pressinfo.
Volvo presenterar också nya långräckviddiga laddhybridversioner av XC60 och XC90. Med större batterier får modellerna en elektrisk räckvidd på upp till 20 respektive 16 mil enligt WLTP – mer än det dubbla jämfört med tidigare versioner.