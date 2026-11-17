En parkeringsbot är en överraskning vi helst vill slippa. Det går emellertid att få den undanröjd, om du vet hur du ska agera. Här är juristens bästa tips.
Så slipper du parkeringsböterna – juristens bästa tips
Att hitta en parkeringsplats kan vara en tidskrävande uppgift, och att slippa böter kan ta ännu mer energi, särskilt eftersom det finns en mängd fällor längs vägen.
När du väl har den där boten är det många som tror att det inte går att bli av med den.
Helt fel, det gäller bara att veta hur du ska bli av med den.
Felaktiga parkeringsböter går nämligen att bestrida enligt juristen Dona Hariri.
Två olika slags parkeringsböter
Först och främst gäller det att kolla vilken slags bot du har fått. Det finns nämligen två olika varianter, och reglerna skiljer sig åt.
Det gäller att ha koll på reglerna för att slippa betala. Det är precis vad Dona Hariri har.
”Ta bild på skyltar, parkeringsplatsen, vägmarkeringar. Fota bilen och hur den står, dokumentera så mycket det går”, säger hon till SvD.
Fotografierna kan bli viktiga bevis om du anser att parkeringsskylten varit otydlig eller att bilen stått korrekt parkerad.
Det gäller alltså att agera snabbt om du anser att skyltningen inte är tillräcklig.
Olika regler för parkeringsböter
Det gäller samtidigt att ta reda på om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.
Felparkeringsavgifter utfärdas av kommuner eller polisen när du parkerar fel på gatumark, och de måste betalas även om du bestrider dem. Om du får rätt betalas pengarna tillbaka.
Kontrollavgifter gäller däremot på privat mark, exempelvis vid köpcentrum eller privata parkeringsplatser, och de bestrids i stället direkt hos parkeringsbolaget eller markägaren.
Skyltarna måste vara tydliga
Att bara protestera hjälper inte, utan du måste tydligt klargöra varför du inte ska betala p-böterna.
”Var konkret och hänvisa till vad som faktiskt har blivit fel. Skriv inte bara att du tycker att det är orättvist. Det är ändå ett regelverk som står bakom det här”, säger Hariri vidare.
Även Konsumentverket uppger att skyltar måste vara tydliga.
”Den som äger parkeringen får bara ta ut en kontrollavgift om reglerna för parkeringen tydligt framgår på platsen”, står det på Konsumentverkets hemsida.
Fel i parkeringsappar kan ge rätt
Ibland blir det även fel i apparna, och det kan leda till att du får tillbaka dina pengar.
”Om det är appens fel att det blir fel uppgifter finns dock generellt möjligheten att bestrida boten”, uppger Konsumentverket vidare.
Betala först – bestrid sedan
Transportstyrelsen uppger vidare att kommunala felparkeringsavgifter normalt ska betalas inom åtta dagar, även om man tänker bestrida dem. Den som får en kommunal p-bot måste alltså först betala avgiften. Om Polisen senare ger bilisten rätt betalas pengarna tillbaka.
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