När du väl har den där boten är det många som tror att det inte går att bli av med den.

Helt fel, det gäller bara att veta hur du ska bli av med den.

Felaktiga parkeringsböter går nämligen att bestrida enligt juristen Dona Hariri.

Två olika slags parkeringsböter

Först och främst gäller det att kolla vilken slags bot du har fått. Det finns nämligen två olika varianter, och reglerna skiljer sig åt.

Det gäller att ha koll på reglerna för att slippa betala. Det är precis vad Dona Hariri har.

”Ta bild på skyltar, parkeringsplatsen, vägmarkeringar. Fota bilen och hur den står, dokumentera så mycket det går”, säger hon till SvD.

Fotografierna kan bli viktiga bevis om du anser att parkeringsskylten varit otydlig eller att bilen stått korrekt parkerad.

Det gäller alltså att agera snabbt om du anser att skyltningen inte är tillräcklig.