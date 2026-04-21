Kärnfusion har länge setts som en ”helig graal” i övergången från fossil energi till nya bränslekällor. Ett tyskt bolag testar en särskilt avancerad teknik.
Ny maskin kan ge ett genombrott inom grön energi
Det tyska bolaget Proxima Fusion satsar på en ovanlig väg i jakten på fungerande kärnfusion.
Det är en teknik som länge setts som en möjlig lösning på framtidens energibehov.
Målet är att skapa en reaktor som producerar mer energi än den förbrukar och därmed bana väg för utsläppsfri elproduktion i stor skala.
Använder en annan teknik
Kärnfusion bygger på att vätekärnor slås samman under extremt höga temperaturer, vilket frigör stora mängder energi.
Processen är det som driver solen, men att återskapa den på jorden kräver avancerad teknik för att hantera den heta plasma som bildas.
Den vanligaste reaktortypen är en så kallad tokamak, en ringformad konstruktion som använder magnetfält för att hålla plasman stabil.
Proxima Fusion har i stället valt att utveckla en stellarator, en mer komplex konstruktion med vridna och böjda former, rapporterar BBC.
Bygger vidare på forskning
Denna design är svårare att bygga men anses kunna ge bättre kontroll över plasman när systemet väl fungerar.
Bolagets första stora projekt är en anläggning kallad Alpha, som ska demonstrera att tekniken kan ge ett nettoöverskott av energi.
Erfarenheterna därifrån ska användas för att utveckla ett framtida kraftverk under namnet Stellaris.
Arbetet bygger vidare på forskning från Max Planck Institute for Plasma Physics och dess experimentella stellarator W7-X.
Krävs extrem precision
Utmaningarna är betydande, inte minst när det gäller konstruktionen av de avancerade magneter som krävs.
Dessa måste tillverkas med extrem precision och i stor skala för att tekniken ska bli kommersiellt gångbar. Samtidigt försöker bolaget korta utvecklingstiden jämfört med tidigare forskningsprojekt.
Proxima Fusion är långt ifrån ensamt i utvecklingen. Enligt branschorganisationer pågår ett femtiotal projekt globalt.
Andra tekniker utmanar
Bland konkurrenterna finns brittiska STEP, som bygger på tokamak-teknik och stöds av den brittiska staten.
Trots olika tekniska angreppssätt finns en gemensam drivkraft: att lösa energifrågan utan fossila bränslen.
Fusion betraktas fortfarande som ett långsiktigt mål, men investeringar och tekniska framsteg har ökat tempot i utvecklingen.
