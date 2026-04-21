Ny maskin kan ge ett genombrott inom grön energi

Målet är att skapa en reaktor som producerar mer energi än den förbrukar och därmed bana väg för utsläppsfri elproduktion i stor skala.

Använder en annan teknik

Kärnfusion bygger på att vätekärnor slås samman under extremt höga temperaturer, vilket frigör stora mängder energi.

Processen är det som driver solen, men att återskapa den på jorden kräver avancerad teknik för att hantera den heta plasma som bildas.

Den vanligaste reaktortypen är en så kallad tokamak, en ringformad konstruktion som använder magnetfält för att hålla plasman stabil.

Proxima Fusion har i stället valt att utveckla en stellarator, en mer komplex konstruktion med vridna och böjda former, rapporterar BBC.