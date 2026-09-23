Polisen: Äldre V70 drabbade av fräck stöldvåg

I Sverige sjunker tacksamt nog antalet inbrott i bilar dramatiskt. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes strax under 35 000 stölder från bilar under 2024. 2025 var siffran istället 28 946. Vanligast är fortfarande att det är lösa föremål, exempelvis mobiltelefoner eller datorer, som stjäls – men cirka 11 700 anmälningar rörde stulna bildelar.

Sett till rena bilstölder är trenden också nedåtgående. Sedan 2020 har antalet stulna bilar minskat med nästan 50 procent – men en stor del av bilarna återfinns aldrig igen.

Larmtjänst skriver att mer än 1200 av 2025 års stulna bilar inte hade hittat hem igen, i organisationens årsrapport. Nyare bensin och dieselmodeller dominerar listorna – men mer uppdaterad statistik från andra europeiska länder pekar på att elbilarna blir ett alltmer vanligt mål för ligorna. För första gången någonsin toppar en hybridmodell stöldlistorna i Storbritannien: Nissan Juke.

Varningen: Gamla Volvos utsätts

I en varning från svenska polisen läggs fokus dock på en lite mer klassisk modell. En stöldvåg på västkusten ska ha inneburit inbrott i ett trettiotal äldre bilar, främst i Hallandsområdet. Polisen skriver att inbrotten sker snabbt och under nattetid. Stöldgodset är bildelar. Det som stulits är främst hela fronter, men även lyktor, sidobackspeglar och andra detaljer på bilarna.

Den bilmodell som under augusti varit mest utsatt under stöldvågen är Volvo V70 – totalt en tredjedel av de anmäla inbrotten gäller den modellen.

Varför just V70 varit extra utsatta spekulerar polisen inte i, men en förklaring skulle kunna vara att modellen är förhållandevis vanlig och att det är lätt att tjäna pengar på dess reservdelar. En snabb slagning på begagnatsidorna visar att en V70-front i bra skick kan kosta uppemot 5000 kronor – priset för strålkastare i gott skick är ännu högre, de kan kosta över 6000 kronor styck.

Så håller du bilen säker

På moderna bilar kan det räcka med en bit aluminiumfolie för att stoppa biltjuven. Men det finns en hel del tips man som bilägare bör förhålla sig till för att minimera risken att bli av med sitt fordon – eller dess delar.

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Dubbelkolla att bilen är låst innan du lämnar den.

Parkera i ett garage om du har möjlighet.

Använd övervakningskamera, på eller runt bilen, samt rörelseaktiverade lampor.

Var försiktig med var du lämnar bilnyckeln.

Om din bil är keyless, förvara din nyckel eller tagg/kort i en metallburk eller i aluminiumfolie för att minska risken att signalen kan läsas av.

Ha larmet aktiverat.

Om du har en bil-app, ha koll på felmeddelanden om öppna dörrar och liknande.

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