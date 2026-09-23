Kinesiska batterijätten startar ny produktion i Europa: 100 GWh per år

I en satsning för att komma närmre den europeiska marknaden har man byggt upp en fabrik i Ungern – och igår satte provproduktionen vid de första två produktionslinjerna igång.

Stärker närvaron i Europa

Provproduktionen som nu inleds ska ge CATL möjlighet att installera, optimera och kontrollera utrustningen och tillverkningsprocesserna innan serieproduktionen drar igång i Debrecen, skriver branschmedier.

CATL presenterade fabriksprojektet i Debrecen i augusti 2022. Det blir företagets andra batterifabrik i Europa efter anläggningen i Tyskland.

Enligt CATL är fabriken del i arbetet att stärka positionen på den europeiska marknaden.

Bygget av den första fabriksbyggnaden för battericeller började sommaren 2023. Våren 2026 var installationen av produktionsutrustningen klar.

Fabriken har redan tillverkat batterimoduler. Hittills handlar det om omkring en halv miljon moduler.