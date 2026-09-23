Den kinesiska batteritillverkaren CATL storsatsar i Europa. Sedan tidigare har man en fabrik i Tyskland, och nu inleder man provproduktionen för vad som kommer att bli bolaget största fabrik utanför Kina.
Kinesiska batterijätten startar ny produktion i Europa: 100 GWh per år
Kinesiska CATL är en av storspelarna på batterimarknaden. Deras satsningar på natriumjonbatterier är väl omskrivna – och redan nu levererar de till de stora drakarna på området: Tesla, BMW och Volkswagen.
I en satsning för att komma närmre den europeiska marknaden har man byggt upp en fabrik i Ungern – och igår satte provproduktionen vid de första två produktionslinjerna igång.
Stärker närvaron i Europa
Provproduktionen som nu inleds ska ge CATL möjlighet att installera, optimera och kontrollera utrustningen och tillverkningsprocesserna innan serieproduktionen drar igång i Debrecen, skriver branschmedier.
CATL presenterade fabriksprojektet i Debrecen i augusti 2022. Det blir företagets andra batterifabrik i Europa efter anläggningen i Tyskland.
Enligt CATL är fabriken del i arbetet att stärka positionen på den europeiska marknaden.
Bygget av den första fabriksbyggnaden för battericeller började sommaren 2023. Våren 2026 var installationen av produktionsutrustningen klar.
Fabriken har redan tillverkat batterimoduler. Hittills handlar det om omkring en halv miljon moduler.
Ska få en kapacitet på 100 GWh
När produktionen når full kapacitet ska man i Ungern kunna tillverka batterier motsvarande 100 GWh per år. Det blir i så fall tillverkarens största produktionsanläggning utanför Kina hittills.
CATL klassas redan nu som världens största tillverkare av elbilsbatterier. Och Ungernfabrikern innebär en rejäl skjuts i den alltjämt växande tillverkningen: Under årets första sju månader producerade företaget batterier med en motsvarande 289,6 GWh runt om i världen. Det är 26,6 procent mer än under samma period förra året.
Att fabriken placerades just i Ungern är ingen slump. Det är ett strategiskt val som hänger ihop med landets växande bilindustri. Flera stora tillverkare har byggt upp elbilsproduktion där och CATL skriver att batterierna ska levereras till biltillverkare med produktion i landet.
Planen var från början att produktionen skulle starta i slutet av 2025 eller början av 2026. Tillståndsprocessen tog längre tid än väntat och i augusti stoppades delar av arbetet efter att förhöjda nickelhalter upptäckts hos nio anställda.
Nu uppger CATL att de återstående tillstånden är klara. Företaget säger också att fabriken uppfyller kraven i det så kallade IPPC-tillståndet, som bland annat handlar om utsläpp och miljöpåverkan.
Något datum för fullskalig serieproduktion har man ännu inte gått ut med.
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