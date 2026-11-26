Den billigare varianten kommer med 135 hästkrafter och ett batteri på 37 kWh, vilket ska räcka till 314 kilometers körning enligt WLTP.

Den som vill ha mer fart får vänta till mars 2027. Då kommer versionen med 226 hästkrafter, 290 Nm och ett batteri på 52 kWh. Den gör 0–100 km/h på 6,9 sekunder och har en toppfart på 175 km/h. Räckvidden uppskattas till 428 kilometer, men det är fortfarande en prognos och inte ett slutgiltigt WLTP-värde.

Samma teknik som i ID. Polo GTI

Enligt irländska CompleteCar får toppversionen av ID. Cross R-Line samma elmotor som tillverkaren stoppat i ID. Polo GTI. Trots detta verkar det inte bli någon GTI-märkning för den större av de båda.

Modellerna ska också dela en elektroniskt styrd differentialspärr på framaxeln, som hjälper till att fördela kraften mellan framhjulen och hålla greppet när bilen pressas i kurvorna.

ID. Polo GTI är Volkswagens första helt eldrivna modell med GTI-beteckningen. Den har som sagt 226 hästkrafter och 290 Nm, men är något kvickare än vad ID. Cross med samma motor blir: 0 –100 km/h klaras av på 6,8 sekunder. Toppfarten är 190 km/h, enligt Volkswagens tekniska uppgifter.

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Även chassit får en uppgradering i den starkare ID. Cross-versionen. Den har DCC – Volkswagens system för adaptiv chassireglering – och är sänkt 15 millimeter. Volkswagen har också lagt till körläget Traction, som anpassar drivningen och differentialspärren för att ge bättre grepp på hala vägar.

Sportigare utsida, gott om plats

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Båda alternativen av R-Line får sportigare utseende med särskilda stötfångare, 19-tumsfälgar och sportkomfortstolar. LED Matrix-strålkastare, adaptiv farthållare och backkamera hör också till standardutrustningen.

Men ID. Cross ska fortfarande fungera som familjebil. Bagageutrymmet rymmer 475 liter och i frunken får ytterligare 25 liter plats. Den som väljer det större batteriet kan dessutom få dragkrok. Bilen får då dra upp till 1 200 kilo, med ett kultryck på 75 kilo.

I Tyskland kostar instegsversionen av R-line från 37 225 euro, motsvarande drygt 415 000 kronor, skriver Electrive. Vad prislappen landar på i Sverige återstår att se.