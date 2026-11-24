Volkswagen har inte bekräftat uppgifterna, som enligt tidningen kommer från källor med insyn i företaget och återförsäljare.

Enligt WAZ blir jubileumsmodellen en ordentlig blast from the past: Den röda grillinramningen och det rutiga klädselmönstret ska återvända från originalmodellen. Det gäller även den klassiska golfbollsformade växelspaksknoppen.

Den golfbollsformade växelspaksknoppen ska, enligt WAZ, finnas i jubileumsmodellen. Bild: Volkswagen

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325 hästkrafter under huven

Det nostalgiska utförandet innebär enligt WAZ inte att Volkswagen snålar med prestandan.

Specialmodellen uppges bygga på Golf GTI Clubsport Edition 50, som presenterades tidigare i år. Det betyder i så fall 325 hästkrafter från en tvåliters turbomotor, framhjulsdrift och en differentialspärr som hjälper till att få ned kraften i asfalten.

Edition 50 stod själv för rubriker i somras, då den efter ett varvrekord på Nürburgring Nordschleife utsågs till den snabbaste framhjulsdrivna serietillverkade bilen på den 20,832 kilometer långa banan.

Den första GTI:n kom med 110 hästar paketerade i en 1,6-litersmotor. Tjänstevikten var dock närmre 800 kg, vilket innebar att den annars praktiska bilen också hade en lagom dos sportbilskänsla i sig.

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Även färgerna på jubiluemsmodellen ska knyta an till historien. Enligt uppgifterna blir det rött, vitt och silver – samma kulörer som fanns tillgängliga när den första GTI-modellen lanserades.

Produktionen uppges begränsas till 1976 exemplar. Ytterligare en blinkning till historien – 1976 var året som Golf GTI först lanserades.