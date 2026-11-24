Volkswagen kan vara på väg att bjuda GTI-entusiasterna på en rejäl nostalgitripp. Enligt tyska uppgifter planerar tillverkaren en limiterad jubileumsmodell med 325 hästkrafter, manuell växellåda och den klassiska golfbollen som växelspaksknopp.
Unik nostalgi-GTI kan vara på gång, får tillbaka golfbollen
Golf GTI fyller 50 år och Volkswagen ser ut att ha ytterligare ett ess i rockärmen inför jubileumsårets slut.
Enligt den tyska tidningen WAZ förbereder biltillverkaren en specialmodell med namnet Golf GTI ”1976”. Bilen uppges få premiär på Essen Motor Show den 28 november.
Volkswagen har inte bekräftat uppgifterna, som enligt tidningen kommer från källor med insyn i företaget och återförsäljare.
Enligt WAZ blir jubileumsmodellen en ordentlig blast from the past: Den röda grillinramningen och det rutiga klädselmönstret ska återvända från originalmodellen. Det gäller även den klassiska golfbollsformade växelspaksknoppen.
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325 hästkrafter under huven
Det nostalgiska utförandet innebär enligt WAZ inte att Volkswagen snålar med prestandan.
Specialmodellen uppges bygga på Golf GTI Clubsport Edition 50, som presenterades tidigare i år. Det betyder i så fall 325 hästkrafter från en tvåliters turbomotor, framhjulsdrift och en differentialspärr som hjälper till att få ned kraften i asfalten.
Edition 50 stod själv för rubriker i somras, då den efter ett varvrekord på Nürburgring Nordschleife utsågs till den snabbaste framhjulsdrivna serietillverkade bilen på den 20,832 kilometer långa banan.
Den första GTI:n kom med 110 hästar paketerade i en 1,6-litersmotor. Tjänstevikten var dock närmre 800 kg, vilket innebar att den annars praktiska bilen också hade en lagom dos sportbilskänsla i sig.
Även färgerna på jubiluemsmodellen ska knyta an till historien. Enligt uppgifterna blir det rött, vitt och silver – samma kulörer som fanns tillgängliga när den första GTI-modellen lanserades.
Produktionen uppges begränsas till 1976 exemplar. Ytterligare en blinkning till historien – 1976 var året som Golf GTI först lanserades.
Premiär på Essen Motor Show?
Volkswagen har officiellt meddelat att flera GTI-relaterade modeller ska visas på Essen Motor Show, som pågår till den 6 december. Bland annat kommer den elektriska ID. Polo GTI Clubsport Concept att finnas på plats.
Om Golf GTI ”1976” blir en del av mässans premiärer återstår att se. Enligt WAZ är planen att modellen ska nå marknaden under 2027 – men uppgifterna är som sagt inte bekräftade från VW:s håll än.
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