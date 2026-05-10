Volkswagens klassiska GTI modell går nu in i elbilseran med en sportigare version av kommande ID. Polo. Volkswagen tar nu ett av sina mest symboliska steg hittills i omställningen mot eldrift.
Volkswagen visar första eldrivna GTI:n – nya ID. Polo
Den tyska biljätten har visat upp sin första helelektriska GTI modell någonsin och det är nya ID. Polo som får bära det klassiska namnet vidare.
Modellen väntas få officiell premiär inom kort men redan nu har Volkswagen släppt bilder på en maskerad förserieversion som ger en tydlig bild av design och inriktning.
För många bilentusiaster handlar GTI inte bara om prestanda.
Det är en ikon med stark koppling till små sportiga hatchbacks som kombinerar körglädje med vardagsanvändning.
Nu försöker Volkswagen överföra samma känsla till elbilsmarknaden.
Samtidigt kommer GTI versionen kort efter att Volkswagen presenterat vanliga ID. Polo som märkets nya “folkets elbil” med lägre pris och fokus på bredare målgrupper i Europa.
Med GTI modellen försöker Volkswagen nu kombinera den folkliga elbilssatsningen med märkets klassiska sportiga arv för att locka både nya kunder och gamla GTI entusiaster.
Sportigare design och mer aggressivt uttryck
Bilderna visar att ID. Polo GTI får ett betydligt tuffare utseende än vanliga versioner av modellen.
Fronten har större luftintag och skarpare detaljer medan strålkastarna fått röda inslag som tydligt markerar kopplingen till GTI serien. Även sidokjolar, bakparti och fälgar skiljer sig från standardmodellen.
Volkswagen verkar samtidigt lägga stor vikt vid att bilen ska kännas sportig även visuellt trots att den saknar traditionellt motorljud.
Under skalet väntas modellen få kraftigare bromsar, uppdaterat chassi och lägre markfrigång för att förbättra väghållningen.
GTI går in i en ny era
Volkswagen har ännu inte avslöjat exakta tekniska specifikationer men uppger att modellen ska leverera “maximal kraft och vridmoment” tillsammans med den omedelbara respons som eldrift möjliggör.
Samtidigt beskrivs bilen som den mest kraftfulla serietillverkade Polo modellen hittills.
Det gör modellen viktig för Volkswagen som försöker bevisa att elbilar fortfarande kan erbjuda samma körglädje som klassiska bensindrivna hot hatches.
För bilindustrin är det också ännu ett tecken på hur snabbt elektrifieringen förändrar även de mest traditionsrika modellserierna.
GTI märket har under årtionden varit nära förknippat med bensinmotorer, manuell växellåda och kompakt prestanda. Nu ska samma arv locka en ny generation elbilsköpare.
Frågan är samtidigt hur trogna GTI entusiaster kommer reagera när en av Europas mest ikoniska sportmodeller går över till helt elektrisk drift.
