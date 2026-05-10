Volkswagen visar första eldrivna GTI:n – nya ID. Polo

För många bilentusiaster handlar GTI inte bara om prestanda.

Det är en ikon med stark koppling till små sportiga hatchbacks som kombinerar körglädje med vardagsanvändning.

Nu försöker Volkswagen överföra samma känsla till elbilsmarknaden.

Samtidigt kommer GTI versionen kort efter att Volkswagen presenterat vanliga ID. Polo som märkets nya “folkets elbil” med lägre pris och fokus på bredare målgrupper i Europa.

Med GTI modellen försöker Volkswagen nu kombinera den folkliga elbilssatsningen med märkets klassiska sportiga arv för att locka både nya kunder och gamla GTI entusiaster.

Volkswagen visar upp den första helelektriska GTI modellen någonsin där nya ID. Polo får ett betydligt sportigare utseende och skarpare köregenskaper. (Foto: Volkswagen)

Sportigare design och mer aggressivt uttryck

Bilderna visar att ID. Polo GTI får ett betydligt tuffare utseende än vanliga versioner av modellen.

Fronten har större luftintag och skarpare detaljer medan strålkastarna fått röda inslag som tydligt markerar kopplingen till GTI serien. Även sidokjolar, bakparti och fälgar skiljer sig från standardmodellen.

Volkswagen verkar samtidigt lägga stor vikt vid att bilen ska kännas sportig även visuellt trots att den saknar traditionellt motorljud.

Under skalet väntas modellen få kraftigare bromsar, uppdaterat chassi och lägre markfrigång för att förbättra väghållningen.