Volkswagen pressas av EU:s hårda utsläppskrav samtidigt som lönsamheten för elbilar fortfarande släpar efter.
Volkswagen väntar miljardböter i flera år – elbilarna pekas ut
Trots att Volkswagen ökat försäljningen av modeller som ID.4 och ID.7 är marginalerna fortfarande betydligt svagare än för traditionella bensin och dieselbilar.
Koncernens finanschef Arno Antlitz varnar nu för att lönsamheten först om flera år väntas nå samma nivå som för fossildrivna modeller.
Enligt bedömningar kan Volkswagen tvingas betala motsvarande flera miljarder kronor årligen i EU böter under perioden 2025 till 2027.
Problemet är att bolaget behöver sälja fler elbilar än marknaden egentligen efterfrågar för att minska utsläppen och undvika ännu större straffavgifter.
Tidigare tvingades bolaget återkalla omkring 60 000 bilar efter rapporter om smälta kablar och brandrisk i motorrummet.
Elbilarna säljer men tjänar för lite pengar
Stor press på Europas biljättar
Volkswagens situation visar den svåra balansgång som många europeiska tillverkare nu står inför.
Samtidigt som EU driver på den gröna omställningen pressas bilföretagen av höga utvecklingskostnader, hård konkurrens från Kina och svagare efterfrågan på flera marknader.
För att förbättra ekonomin satsar Volkswagen stort på nästa generations teknikplattform kallad SSP.
Målet är att minska produktionskostnaderna kraftigt och göra elbilar mer lönsamma.
Men lanseringen har försenats och väntas nu först omkring 2030.
Under tiden försöker koncernen effektivisera dagens elbilsplattformar och samtidigt stärka samarbetet med amerikanska Rivian kring mjukvara och elektronik.
Europa förändrar bilmarknaden snabbt
Den europeiska bilindustrin befinner sig mitt i en historisk omställning där gamla affärsmodeller utmanas.
I flera länder har försäljningen av bensin och dieselbilar redan fallit kraftigt samtidigt som elbilar blir allt viktigare för tillverkarnas framtid.
Volkswagen är fortfarande en av Europas största bilproducenter men utvecklingen visar hur dyr övergången till eldrift blivit även för marknadsledarna.
För investerare och bilköpare blir de kommande åren avgörande.
Om elbilarna inte snabbt blir mer lönsamma riskerar pressen på Europas traditionella biljättar att öka ytterligare.
