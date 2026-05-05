Laddhybrid, eller laddhybris? Det är frågan som Infobric fleet ställer i en djuplodande rapport som undersöker hur ofta hybridbilar faktiskt använder eldriften.
Kartläggning: Så sällan går hybridbilarna på el
Undersökningen bygger på kördata från 10 000 tjänstebilar som tillsammans kört 20,7 miljoner mil under 2025. Och resultatet är slående, inte ens en tredjedel av sträckan har gjorts med eldrift.
”Laddhybriden är inte problemet. Tekniken fungerar som den ska. Men vår data visar att den ofta inte används som tänkt, och att många företag saknar insikt i hur bilarna faktiskt används”, säger Mathias Dahl, försäljningschef för Infobric Fleet.
Läs mer: Hybridrevolution till sjöss: Benetti lanserar tyst 40-metersyacht
Var fjärde resa helt utan eldrift
Sammantaget har bolaget kikat på 11,91 miljoner resor med hybridtjänstebilar under 2025, av dem var ungefär var fjärde resa helt utan eldrift.
”Det kan bero på att batteriet inte varit laddat, att bilen startat i hybridläge eller att eldriften inte aktiverats under resan”, konstaterar fordonshanteringsbolaget i rapporten.
Faktum är att nästan 900 av de undersökta hybridbilarna inte använder eldriften alls, och i praktiken fungerar som en bil med endast förbränningsmotor.
Läs mer: Ny motor ska sänka förbrukningen med 40 procent
Enligt Infobric innebär sådan användning sämre effektivitet och mer utsläpp än om föraren istället valt att köra sträckan med en vanlig förbränningsbil.
”Laddhybrider är generellt tyngre eftersom de bär både förbränningsmotor, elmotor och batteri. Drivlinan är dessutom optimerad för att arbeta tillsammans med elmotorn, vilket innebär att effektiviteten ofta är lägre när bilen körs enbart på förbränningsmotorn.”
Bäst och sämst bland bilmärken
I rapporten presenteras också statistik på vilka bilmärken vars hybrider oftast, respektive mest sällan, använder eldriften. Bäst är Skoda, Seat och Volkswagen. Sämst är Ford, BMW och Lexus.
Läs mer: Nya larmet om laddhybrider – inte vad vi trodde
Man lyfter också geografiska aspekter. Kungshamn är den stad där hybridbilarna oftast körs på eldrift, ungefär 62 procent av resorna. I Hudiksvall, som ligger sämst till, är motsvarande siffra endast 14,9 procent.
”Utfallet påverkas ofta av förutsättningar för laddning i vardagen, till exempel bostadstyp, tillgång till laddning hemma eller på jobbet, samt hur tjänsteresor typiskt ser ut i området.”