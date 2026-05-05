Kartläggning: Så sällan går hybridbilarna på el

”Laddhybriden är inte problemet. Tekniken fungerar som den ska. Men vår data visar att den ofta inte används som tänkt, och att många företag saknar insikt i hur bilarna faktiskt används”, säger Mathias Dahl, försäljningschef för Infobric Fleet.

Var fjärde resa helt utan eldrift

Sammantaget har bolaget kikat på 11,91 miljoner resor med hybridtjänstebilar under 2025, av dem var ungefär var fjärde resa helt utan eldrift.

”Det kan bero på att batteriet inte varit laddat, att bilen startat i hybridläge eller att eldriften inte aktiverats under resan”, konstaterar fordonshanteringsbolaget i rapporten.

Faktum är att nästan 900 av de undersökta hybridbilarna inte använder eldriften alls, och i praktiken fungerar som en bil med endast förbränningsmotor.

Enligt Infobric innebär sådan användning sämre effektivitet och mer utsläpp än om föraren istället valt att köra sträckan med en vanlig förbränningsbil.

”Laddhybrider är generellt tyngre eftersom de bär både förbränningsmotor, elmotor och batteri. Drivlinan är dessutom optimerad för att arbeta tillsammans med elmotorn, vilket innebär att effektiviteten ofta är lägre när bilen körs enbart på förbränningsmotorn.”