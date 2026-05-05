Volvo: Då försvinner SUV-trenden

Vad som tidigare sågs som onödigt stort och bränsletörstigt har mer eller mindre blivit standard. Blocket skriver att utvecklingen varit väldigt tydlig: År 2020 stod suvar för 41 procent av nybilsförsäljningen i Europa. Under 2025 har andelen vuxit till 59 procent.

Volkswagen T-Roc, Tiguan och Toyota Yaris Cross var under 2025 bland de populäraste modellerna – kombinationen kompakta yttermått, högre insteg och bättre överblick i trafiken verkar upplevas som tryggaret än den traditionella halvkombin.

Volvos kombibilar på väg tillbaka?

Framtiden har varit oviss för kombimodellerna, men i samband med lanseringen av EX60 bekräftade Michael Fleiss, Volvos produkt- och strategichef, att kombimodellerna ska göra en comeback framöver.

Och Samuelsson verkar sugen, han också.

”Jag tycker att EX60 erbjuder vad kunderna förväntar sig av en kombi och SUV. Men jag skulle inte utesluta möjligheten att göra något lite lägre. Vi får se”, sade vd:n i en intervju med Kauppalehti.

Vidare konstaterade han också att den alltjämt starka SUV-trenden kan vara på nedgång inom några år, detta på grund av att nya generationer av köpare vill göra andra bilval än vad föräldrarna gjort.

”Jag tror att vi lutar oss väldigt mycket mot stadsjeepar. Om vi tittar tio år framåt kanske vi behöver lägre bilar igen. Jag är lite skeptisk till att alla kommer att älska stadsjeepar om tio år.”

Stellantis kikar på sedaner

Volvo är inte ensamma med sitt finger i vädret, också Ralph Gilles, designchef hos bilkoncernen Stellantis, har konstaterat att både kunder och unga formgivare börjar tröttna på de stora bilarna.

”Många av våra kunder frågar efter sedaner.”

Hans påstående backas upp av forskning – i en undersökning från analysföretaget Escalent uppger 51 procent av tillfrågade tonåringar att de helst vill köra sedan i framtiden.

Bara 31 procent ser sig själva bakom ratten i en SUV.