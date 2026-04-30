Northvolts vd om regeringens svek: "Det kan göra mig rätt bitter"

Produktionen nådde aldrig upp

Trots räddningsinsatserna levererade fabriksgolvet i Skellefteå aldrig i närheten av de planerade volymerna.

ANNONS

Bolaget hade byggt sin finansieringsmodell på att låsa kundordrar och använda dem som säkerhet i komplexa låneavtal. När BMW drog tillbaka sin miljarderorder i juni 2024 saknades den buffert som krävts för att absorbera förlusten.

Carlsson har i efterhand sagt att ett av de största misstagen var att ta in för många kunder för tidigt och att bolaget låg ungefär ett år efter sin egen tidsplan redan 2023.

Den obesvarade frågan om aktieförsäljningarna

Konkursen ledde omedelbart till frågor om ledningens aktieförsäljningar, då han är en av väldigt få som faktiskt tjänat något på Northvolt. Carlsson sålde aktier för nästan 200 miljoner kronor under åren 2019 till 2022 och tog 2023 ut tio miljoner kronor i utdelning, enligt uppgifter i Dagens Industri.

På konkursdagens presskonferens avböjde han att kommentera och kallade frågan för ”otroligt dum.” I en intervju med DN i dag säger han att han ångrar svaret, men uppger inte vad han skulle ha sagt i stället. Frågan behålls obesvarad.

Regeringen svarade inte

Carlsson uppger att han sökte stöd från den svenska regeringen under hösten 2024 och hade kontakt med såväl Ebba Busch (KD) och Elisabeth Svantesson (M) men inte fick gehör.

Ebba Busch var tydlig: Staten kan inte ”gå in med skattemedel och lyfta ett enskilt bolag”. Statliga AP-fonderna förlorade sammantaget 5,8 miljarder kronor i konkursen. Regeringen har därefter tillsatt en granskning av hur fonderna hanterade sina positioner.

PS analys

ANNONS

När man hör historien om Northvolt i efterhand så ser man varningsflaggor hissas en efter en. Att Peter Carlsson inte såg dem då, och inte heller nu, är säkerligen en bidragande orsak till att han beskriver att han har blivit idiotförklarad, och framstår som en visionär.

En visionär som sedan försökte sälja sin idé till realister, som ställde krav och bad om tydlighet för att investera då de såg fallgroparna. Istället för att se alla de helhjärtade försök att rädda bolaget som externa partners, pensionsspararna och arbetarna gjorde, så skuldbelägger han och fokuserar på dem som inte gav honom stöd och möjligheter.

