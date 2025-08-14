Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Vissa modeller får frikort från höjningen

Det är intressant att se att denna prishöjning bara gäller bilar med förbränningsmotorer.

Företagets populära elbilar, som heter ID.3 till ID.7, är helt undantagna från prishöjningen.

Ett annat undantag är Volkswagen T-Roc, en modell med bensin- eller dieselmotor som trots det inte påverkas av de nya priserna.

Den här strategin, där elbilar hålls borta från prisökningar, har Volkswagen använt även under förra året. Detta pekar på en fortsatt satsning på att göra sina elbilar mer attraktiva för kunderna.

ID.5 (Foto: Volkswagen)

Det du väljer till kan kosta mer

Det är inte bara bilarna med bensin- och dieselmotorer som blir dyrare, utan även vissa tilläggsval. Även om elbilarna i sig inte får ett högre pris, kommer vissa tillval att kosta mer.

Det handlar om saker som speciallackeringar, sport-, design- och belysningspaket. Denna prishöjning gäller alltså både bilar med bensin- och dieselmotorer och elbilar.

VW ID 4 (Foto: Volkswagen)

Elbilar gynnas av de nya reglerna

Att Volkswagen undantar sina elbilar från prishöjningen kan ses som en del av en större strategi. För att undvika dyra böter för CO2-utsläpp, som bestäms av EU, vill biltillverkare uppmuntra försäljningen av bilar med alternativa drivmedel.

Genom att hålla priserna på sina elbilar stabila kan Volkswagen göra dem mer attraktiva för köpare och på så sätt öka andelen sålda elbilar.

Under första halvan av 2025 registrerade den tyska myndigheten för motorfordon, Kraftfahrt-Bundesamt, nästan 52 500 nya elbilar från Volkswagen. Detta utgjorde över 18 procent av företagets totala nyregistreringar av personbilar, vilket är en stor andel och ett tecken på den växande efterfrågan på elbilar.

