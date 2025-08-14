Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna

Höjda priser men inte på allt. (Foto: Volkswagen, Canva. Bilden är ett montage)
Höjda priser men inte på allt. (Foto: Volkswagen, Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Volkswagen genomför en ny prisjustering för sina bilar där både vissa modeller och tillvalspaket blir dyrare. Företagets elbilar påverkas inte av höjningen, men en specifik modell är undantagen.

Volkswagen har nu meddelat att de höjer priserna på sina bilar som drivs av bensin och diesel. Enligt ett internt meddelande till återförsäljare kommer priserna att stiga med i genomsnitt 1,5 procent från den 21 augusti.

Detta gäller för de nya modellerna som släpps 2026.

Prishöjningen omfattar inte bara själva bilarna, utan även vissa tilläggsval, som tillvalspaket. Enligt Automobilwoche brukar Volkswagen göra prisjusteringar minst en gång per år.

Historien upprepar sig, fast lite annorlunda

Jämfört med tidigare år, när priserna höjdes med mellan 2,1 och 3,2 procent, är den nya ökningen betydligt mindre. Enligt den tyska statistikmyndigheten var inflationen i juli 2025 två procent jämfört med året innan, vilket betyder att Volkswagens prishöjning är lägre än inflationen.

Det är en stor skillnad från tidigare års större höjningar.

Touareg (Foto: Volkswagen)
Touareg (Foto: Volkswagen)
Vissa modeller får frikort från höjningen

Det är intressant att se att denna prishöjning bara gäller bilar med förbränningsmotorer.

Företagets populära elbilar, som heter ID.3 till ID.7, är helt undantagna från prishöjningen.

Ett annat undantag är Volkswagen T-Roc, en modell med bensin- eller dieselmotor som trots det inte påverkas av de nya priserna.

Den här strategin, där elbilar hålls borta från prisökningar, har Volkswagen använt även under förra året. Detta pekar på en fortsatt satsning på att göra sina elbilar mer attraktiva för kunderna.

ID.5 (Foto: Volkswagen)
ID.5 (Foto: Volkswagen)

Det du väljer till kan kosta mer

Det är inte bara bilarna med bensin- och dieselmotorer som blir dyrare, utan även vissa tilläggsval. Även om elbilarna i sig inte får ett högre pris, kommer vissa tillval att kosta mer.

Det handlar om saker som speciallackeringar, sport-, design- och belysningspaket. Denna prishöjning gäller alltså både bilar med bensin- och dieselmotorer och elbilar.

VW ID 4 (Foto: Volkswagen)
VW ID 4 (Foto: Volkswagen)
Elbilar gynnas av de nya reglerna

Att Volkswagen undantar sina elbilar från prishöjningen kan ses som en del av en större strategi. För att undvika dyra böter för CO2-utsläpp, som bestäms av EU, vill biltillverkare uppmuntra försäljningen av bilar med alternativa drivmedel.

Genom att hålla priserna på sina elbilar stabila kan Volkswagen göra dem mer attraktiva för köpare och på så sätt öka andelen sålda elbilar.

Under första halvan av 2025 registrerade den tyska myndigheten för motorfordon, Kraftfahrt-Bundesamt, nästan 52 500 nya elbilar från Volkswagen. Detta utgjorde över 18 procent av företagets totala nyregistreringar av personbilar, vilket är en stor andel och ett tecken på den växande efterfrågan på elbilar.

BilindustriBilindustrinPrispriserVolkswagen
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

