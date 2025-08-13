En radikal förändring i hur bilar tillverkas ska göra framtidens elbilar betydligt mer prisvärda, och den första modellen kommer redan om två år.
Helt ny teknik ska ge oss mycket billigare elbilar – säger Ford
Mest läst i kategorin
Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag
En av Europas största industrier står inför en tuff period. Nu visar de senaste rapporterna på en oväntad utveckling som kan få stora konsekvenser. Flera faktorer har lett till en svajig marknad. Tysklands biljättar i oväntad motvind De tyska biltillverkarna, länge betraktade som symboler för ekonomisk framgång och precision, har drabbats av en rad motgångar …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan. Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar …
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse. Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Ford har presenterat en omfattande satsning på prisvärda elbilar med en helt ny tillverkningsprocess och plattform. Den nya strategin beskrivs som ett “nästa modell t-ögonblick” för företaget och ska, enligt Ford, ge dem en konkurrensfördel på den globala marknaden, särskilt mot asiatiska tillverkare, skriver Autocar.
Den nya plattformen är resultatet av ett treårigt “skunkworks”-projekt och kallas för universal ev platform.
Den första bilen som byggs på den nya plattformen blir en mellanstor pickup-elbil med fyrdörrars dubbelhytt. Den planeras att lanseras 2027.
För att kunna erbjuda bilen till ett mer attraktivt pris, har ford helt omarbetat den traditionella produktionslinan som deras grundare henry ford introducerade för över 100 år sedan, skriver Techcrunch.
Ny produktion minskar kostnaderna
Den nya tillverkningsprocessen, som Ford kallar för universal ev production system, bygger på att fordonen monteras i tre separata linjer. En linje bygger bilens front, en annan bakre delen och en tredje monterar plattformen, batteriet, säten och interiören.
Dessa tre delar fogas sedan samman i slutet av processen.
Detta minskar antalet delar med 20 procent, antalet fästen med 25 procent och monteringstiden blir 15 procent snabbare, enligt källor till Jalopnik och Ars technica. Ford hoppas att detta ska leda till en mer hållbar och lönsam produktion, även med lägre priser.
Fords vd Jim Farley menar att en sådan radikal lösning var nödvändig.
“Det finns ingen inkrementell väg till framgång”, sa han under presentationen och tillade att satsningen är en “satsning” med en viss risk, skriver Techcrunch.
Trots det menar Farley att Fords tillvägagångssätt, som fokuserar på amerikansk produktion, skiljer dem från konkurrenter som bygger sina bilar utomlands.
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Specifikationer och framtida modeller
Den nya pickupen förväntas få mer passagerarutrymme invändigt än en Toyota RAV4 och ha en frunk, ett förvaringsutrymme framtill. Ford har ännu inte offentliggjort tekniska detaljer om plattformen, men Farley har avslöjat att pickupen kommer att använda prismatiska litium-järnfosfat batterier tillverkade i Fords nya batterifabrik i Michigan.
Dessa batterier, enligt Farley, ska erbjuda “fantastisk” räckvidd och kunna förse ett hus med ström i upp till sex dagar.
Förutom pickupen antyder Ford att fler modeller kommer att följa, inklusive en halvkombi, en suv och en skåpbil, enligt uppgifter i Autocar. Dessa fordon kommer sannolikt att ha liknande prissättning som pickupen.
Den nya elbilen sägs också kunna ladda “mycket snabbt”, vara “snabbare än en mustang twin-turbo”, och ha ett operativsystem som kan uppdateras trådlöst.
Produktion i USA för amerikanska jobb
Tillverkningen av de nya elbilarna kommer att ske vid Fords fabrik i Louisville, USA. Detta innebär en investering på över 21 miljarder svenska kronor för att omvandla anläggningen. Enligt Techcrunch kommer den nya processen att förbättra ergonomin för arbetarna och minska antalet arbetsstationer med 40 procent.
Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer
På ytan kan den nya specialutgåvan av Ford Bronco verka som en vanlig jubileumsmodell. Men bakom de nostalgiska färgvalen och de subtila detaljerna döljer
Missa inte:
Trots förbud – många mobiler hittas på anstalter. News 55
Pensionsmyndighetens 6 tips: Höj din pension med 6 600 kronor. E55
Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter
Pensionsmyndigheten ger inte upp jakten på försvunna pensionspengar. Det berättar Pensionsmyndighetens generaldirektör, Anna Pettersson Westerberg. I AP7:s Jubileumspodd berättar generaldirektören Anna Pettersson Westerberg att arbetet med att få tillbaka miljardbelopp som gått förlorade i skandalerna kring Allra, Falcon Funds och GHG fortfarande pågår.? Det rapporterar Finanswatch.? Läs även: Världens pensionskapital slår nytt rekord. Dagens PS …
Rymdallians: Bezos tvingas be ärkefienden Musk om hjälp
I en vändning som få hade kunnat förutse tvingas Bezos, grundaren av Amazon, vända sig till sin ärkefiende Elon Musk. En av de mest intressanta är samarbetet mellan två av teknikvärldens största rivaler, Jeff Bezos och Elon Musk. Hur kommer det sig att grundaren av Amazon betalar sin största konkurrent för att få ut sina …
Nya siffror: Producerar mycket mer mat än vi behöver
Vi skulle inte behöva importera mat till Sverige. Det vi själva producerar räcker, men matvanorna skulle bli annorlunda. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skapat en gemensam rapport över Sveriges livsmedelsförsörjning i fredstid. ”Det finns mycket bra statistik om Sveriges livsmedelsförsörjning, men tidigare har det varit svårt att få en överblick. Nu kan vi för första gången …
Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel
Pluggar innan provet genom att nöta samma sak om och om igen? Då kan du ha valt fel strategi. Ny forskning utmanar klassiska pluggknep. Att nöta in fakta sent kvällen innan provet är en klassiker. Men ny forskning från SWPS University i Warszawa tyder på att det inte är den bästa vägen om du vill …
Helt ny teknik ska ge oss mycket billigare elbilar – säger Ford
En radikal förändring i hur bilar tillverkas ska göra framtidens elbilar betydligt mer prisvärda, och den första modellen kommer redan om två år. Ford har presenterat en omfattande satsning på prisvärda elbilar med en helt ny tillverkningsprocess och plattform. Den nya strategin beskrivs som ett "nästa modell t-ögonblick" för företaget och ska, enligt Ford, ge …