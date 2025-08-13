Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Helt ny teknik ska ge oss mycket billigare elbilar – säger Ford

Vd Jim Farley från Ford talar vid fabriken Louisville Assembly Plant. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)
Vd Jim Farley från Ford talar vid fabriken Louisville Assembly Plant. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

En radikal förändring i hur bilar tillverkas ska göra framtidens elbilar betydligt mer prisvärda, och den första modellen kommer redan om två år.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ford har presenterat en omfattande satsning på prisvärda elbilar med en helt ny tillverkningsprocess och plattform. Den nya strategin beskrivs som ett “nästa modell t-ögonblick” för företaget och ska, enligt Ford, ge dem en konkurrensfördel på den globala marknaden, särskilt mot asiatiska tillverkare, skriver Autocar.

Den nya plattformen är resultatet av ett treårigt “skunkworks”-projekt och kallas för universal ev platform.

Den första bilen som byggs på den nya plattformen blir en mellanstor pickup-elbil med fyrdörrars dubbelhytt. Den planeras att lanseras 2027.

För att kunna erbjuda bilen till ett mer attraktivt pris, har ford helt omarbetat den traditionella produktionslinan som deras grundare henry ford introducerade för över 100 år sedan, skriver Techcrunch.

Här pratades det om Fords nya elbil. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)
Här pratades det om Fords nya elbil. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)

Ny produktion minskar kostnaderna

Den nya tillverkningsprocessen, som Ford kallar för universal ev production system, bygger på att fordonen monteras i tre separata linjer. En linje bygger bilens front, en annan bakre delen och en tredje monterar plattformen, batteriet, säten och interiören.

Dessa tre delar fogas sedan samman i slutet av processen.

Detta minskar antalet delar med 20 procent, antalet fästen med 25 procent och monteringstiden blir 15 procent snabbare, enligt källor till Jalopnik och Ars technica. Ford hoppas att detta ska leda till en mer hållbar och lönsam produktion, även med lägre priser.

ANNONS

Fords vd Jim Farley menar att en sådan radikal lösning var nödvändig.

“Det finns ingen inkrementell väg till framgång”, sa han under presentationen och tillade att satsningen är en “satsning” med en viss risk, skriver Techcrunch.

Trots det menar Farley att Fords tillvägagångssätt, som fokuserar på amerikansk produktion, skiljer dem från konkurrenter som bygger sina bilar utomlands.

Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar

Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Specifikationer och framtida modeller

Den nya pickupen förväntas få mer passagerarutrymme invändigt än en Toyota RAV4 och ha en frunk, ett förvaringsutrymme framtill. Ford har ännu inte offentliggjort tekniska detaljer om plattformen, men Farley har avslöjat att pickupen kommer att använda prismatiska litium-järnfosfat batterier tillverkade i Fords nya batterifabrik i Michigan.

Dessa batterier, enligt Farley, ska erbjuda “fantastisk” räckvidd och kunna förse ett hus med ström i upp till sex dagar.

Förutom pickupen antyder Ford att fler modeller kommer att följa, inklusive en halvkombi, en suv och en skåpbil, enligt uppgifter i Autocar. Dessa fordon kommer sannolikt att ha liknande prissättning som pickupen.

Den nya elbilen sägs också kunna ladda “mycket snabbt”, vara “snabbare än en mustang twin-turbo”, och ha ett operativsystem som kan uppdateras trådlöst.

ANNONS

Produktion i USA för amerikanska jobb

Tillverkningen av de nya elbilarna kommer att ske vid Fords fabrik i Louisville, USA. Detta innebär en investering på över 21 miljarder svenska kronor för att omvandla anläggningen. Enligt Techcrunch kommer den nya processen att förbättra ergonomin för arbetarna och minska antalet arbetsstationer med 40 procent.

Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer

På ytan kan den nya specialutgåvan av Ford Bronco verka som en vanlig jubileumsmodell. Men bakom de nostalgiska färgvalen och de subtila detaljerna döljer

Missa inte:

Trots förbud – många mobiler hittas på anstalter. News 55

Pensionsmyndighetens 6 tips: Höj din pension med 6 600 kronor. E55

Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilnyheterElbilelbilarFord
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS