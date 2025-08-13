Helt ny teknik ska ge oss mycket billigare elbilar – säger Ford

Ford har presenterat en omfattande satsning på prisvärda elbilar med en helt ny tillverkningsprocess och plattform. Den nya strategin beskrivs som ett “nästa modell t-ögonblick” för företaget och ska, enligt Ford, ge dem en konkurrensfördel på den globala marknaden, särskilt mot asiatiska tillverkare, skriver Autocar.

Den nya plattformen är resultatet av ett treårigt “skunkworks”-projekt och kallas för universal ev platform.

Den första bilen som byggs på den nya plattformen blir en mellanstor pickup-elbil med fyrdörrars dubbelhytt. Den planeras att lanseras 2027.

För att kunna erbjuda bilen till ett mer attraktivt pris, har ford helt omarbetat den traditionella produktionslinan som deras grundare henry ford introducerade för över 100 år sedan, skriver Techcrunch.

Här pratades det om Fords nya elbil. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)

Ny produktion minskar kostnaderna

Den nya tillverkningsprocessen, som Ford kallar för universal ev production system, bygger på att fordonen monteras i tre separata linjer. En linje bygger bilens front, en annan bakre delen och en tredje monterar plattformen, batteriet, säten och interiören.

Dessa tre delar fogas sedan samman i slutet av processen.

Detta minskar antalet delar med 20 procent, antalet fästen med 25 procent och monteringstiden blir 15 procent snabbare, enligt källor till Jalopnik och Ars technica. Ford hoppas att detta ska leda till en mer hållbar och lönsam produktion, även med lägre priser.

Fords vd Jim Farley menar att en sådan radikal lösning var nödvändig.

“Det finns ingen inkrementell väg till framgång”, sa han under presentationen och tillade att satsningen är en “satsning” med en viss risk, skriver Techcrunch.

Trots det menar Farley att Fords tillvägagångssätt, som fokuserar på amerikansk produktion, skiljer dem från konkurrenter som bygger sina bilar utomlands.