Varningssignaler från Tyskland: Biljättarnas vinster rasar

Tjänar mindre på elbilarna

Resultatet tyngs av en ökad andel elbilar – 8,4 procent av de levererade VW-bilarna var BEV – vilket i sig är positivt, men VW tjänar fortfarande mindre på varje elbil jämfört med en traditionell förbränningsmotor. Dessutom belastas resultatet av betydande reserveringar.

Koncernen har totalt bokfört 11,7 miljarder kronor i särskilda poster för följderna av dieselproblematiken, amerikanska tullar och potentiella CO2-straff – varav en stor del belastar VW personbilar, vilket förklarar minusposten på drygt 6,3 miljarder kronor jämfört med första kvartalet 2023.

Det är ännu oklart hur Volkswagen-koncernen kommer att hantera de cirka 6,3 miljarder kronor som reserverats för CO2-betalningar efter EU-parlamentets beslut att skjuta upp måluppfyllelsen med tre år. Kapitalmarknaden verkar dock ha en positiv syn på Volkswagen-koncernen som helhet, vars aktiekurs hittills i år har överträffat alla andra tyska tillverkare.

Audi i lätt medvind – men långt från forna höjder

Audi lyckades öka sitt operativa resultat och redovisade 2,1 miljarder kronor under årets första kvartal, en ökning med 48 procent jämfört med föregående år. Trots detta ligger resultatet fortfarande drygt 10,6 miljarder kronor under nivån från första kvartalet 2023.

Resultatet efter skatt visade dock ett kraftigt minus på nästan 50 procent, främst på grund av genomförda besparingsåtgärder. Samtidigt ökade Audis omsättning kraftigt med över 12 procent, drivet av nya modeller och högre priser. Även Audi påverkas dock negativt av de lägre marginalerna på elbilar.

Elbilsandelen hos Audi ökade med 30 procent jämfört med föregående år, trots en totalt sett något minskad leveransvolym.

“Audi har påbörjat en nystart”, säger Audi-chefen Gernot Döllner och syftar främst på den kommande modelloffensiven i volymsegmentet med efterföljaren till A4 (A5), A6 och nya A3.

Många av dessa modeller har nyligen lanserats eller står inför marknadsintroduktion. Utgången av det andra kvartalet kommer att visa om modelloffensiven ger den nya fart som Döllner hoppas på.

Räntabiliteten för Audi förbättrades något under de första tre månaderna, men ligger på 1,5 procent, vilket är långt under företagets egna ambitioner. Under 2023 redovisade Audi en räntabilitet på 8,5 procent.

Porsche i fritt fall – historiskt dåligt resultat oroar

För Volkswagen-chefen Oliver Blume är läget i Zuffenhausen bekymmersamt. Trots en omfattande förnyelse av modellprogrammet tvingades Porsche redovisa ett historiskt dåligt resultat för årets första kvartal.

Sportbilstillverkaren nådde en operativ försäljningsmarginal på 8,6 procent under perioden januari till mars, jämfört med 14,2 procent under motsvarande period föregående år och ännu högre siffror under många år dessförinnan.

“Vi kan inte vara nöjda med det här”, konstaterade finanschefen Jochen Breckner.

Omsättningen minskade med 1,7 procent till 94 miljarder kronor. Globalt sett minskade försäljningen med åtta procent till 77 640 enheter. Särskilt drastisk var nedgången i Kina med minus 42 procent.

Porsche är inte villigt att delta i det hårda priskriget, särskilt inom segmentet för elbilar, i Kina. Företaget har redan tidigare justerat sin prognos för året med en vinstvarning och förväntar sig nu en räntabilitet mellan 6,5 och 8,5 procent. Effekterna av eventuella tullar är ännu inte fullt beaktade.

Tyska Mercedes pressas av priskrig – men ser ljust på framtiden

Även Mercedes-Benz redovisade en nedgång i flera nyckeltal under årets första tre månader. Koncernens operativa vinst (EBIT) sjönk med 40,7 procent till 30,7 miljarder kronor, och omsättningen minskade med 7,4 procent till 350 miljarder kronor.

Den operativa försäljningsmarginalen inom personbilssegmentet landade på 7,3 procent, vilket ligger inom det tidigare prognostiserade intervallet på sex till åtta procent för helåret.

Koncernchefen Ola Källenius ser dock positivt på företagets position, trots pågående handelskonflikter och geopolitisk osäkerhet.

“Med tanke på vad som händer i branschen har kvartalet varit mycket robust. Det ger oss möjlighet att fortsätta vår innovations- och produktstrategi med en stadig hand.”

Innan den stora modelloffensiven med CLA inleds senare i år, kämpar dock Stuttgart-tillverkaren med vissa utmaningar. Försäljningen minskade med 3,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år till 446 300 enheter. I Kina var nedgången ännu större, sju procent. Den intensiva konkurrensen tvingar Mercedes att sänka priserna, vilket pressar marginalerna.

Dessutom stagnerar försäljningen inom det exklusiva segmentet med dyra modeller som S-Klass, G-Klass och AMG-sportbilar. Andelen av den totala försäljningen har visserligen återhämtat sig något från 14-15 procent, men 2021 låg den på 16 procent. Målet med lyxstrategin var egentligen att öka denna andel betydligt. Företaget håller fast vid prognosen om en räntabilitet på sex till åtta procent för helåret. Om tullarna i USA och Kina kvarstår, riskerar dock den förväntade räntabiliteten att halveras.

BMW ser ljuset i tullkonflikten – trots nedgång

BMW intar en förvånansvärt avslappnad hållning till tullfrågan. Tillverkaren räknar med att tullhöjningarna är tillfälliga och att “tullarna kommer att sänkas redan från juli”, enligt rapporten för det första kvartalet.

Till skillnad från exempelvis Mercedes, som på grund av USA:s tullpolitik inte vågar ge någon prognos, bekräftar BMW uttryckligen sin årsprognos. Även Volkswagen-koncernen håller fast vid sina mål, men påpekar att effekterna av tullarna inte är fullt utvärderade.

BMW gynnas även i tullkonflikten av sin omfattande produktion i USA. För lokalt tillverkade fordon ges för närvarande en rabatt på 3,75 procent på den 25-procentiga importtullen, vilket mildrar tullbördan för München-tillverkaren betydligt.

Under 2024 tillverkades nästan 400 000 fordon i BMW:s fabrik i Spartanburg, varav över 40 procent såldes i USA. Med ett exportvärde på 10,1 miljarder dollar (89 miljarder kronor) var BMW USA:s största bilexportör sett till värde.

Även BMW redovisade en nedgång i försäljning, omsättning och vinst under årets första kvartal. Totalt levererades drygt 520 000 personbilar med den blåvita propellern till kunder, en minskning med två procent jämfört med föregående år. Även här ökade dock elbilsandelen med 9,9 procent och utgör nu nästan 17 procent av försäljningen med drygt 86 000 fordon.

BMW:s omsättning från bilverksamheten (inklusive Mini och Rolls-Royce) minskade under de första tre månaderna med 5,6 procent till 308 miljarder kronor, och det operativa resultatet sjönk kraftigt med 25,3 procent till drygt 21 miljarder kronor. Marginalen inom bilsegmentet ligger dock fortfarande inom företagets målområde på fem till sju procent med 6,9 procent.

