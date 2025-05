Elbilsuccén fortsätter – Polestar skrattar hela vägen till banken

Nu kommer Jetson One – flyg som i Star Wars för 1,2 miljoner

Jetson One ser ut som något ur en Star Wars-film – men är en fullt fungerande flygfarkost du faktiskt kan köpa. Jetson One ser ut som något hämtat ur science fiction, men den finns på riktigt, den flyger, och du kan förhandsboka ett eget exemplar. När ledningen själva tog plats bakom spakarna under ett race …