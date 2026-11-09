Varningen efter däckbytet – så ska du göra

”Det kan vara ett fel och man bör definitivt kolla upp detta så fort det går”, säger Lasse Dahlqvist från Däckspecialisternas Riksförbund till Carup.

En första kontroll är att stämma av däcktrycket. Något eller några av vinterdäcken kan helt enkelt ha släppt ut lite luft under tiden i förvaring. Om det inte är tydligt att något av däcken, vid en okulär besiktning, är sämre fyllt än de andra bör du gå varvet runt och kontrollera respektive däcks tryck med en mätare. Har du ingen egen finns de allt som oftast på bensinmackar.

Instruktioner för vilket tryck du ska ha i dina vinterdäck hittar du i instruktionsboken, alternativt på en dekal som ofta sitter i dörröppningen på förarsidan.

Då kan det vara systemet som spökar

Om däcktrycket i samtliga däck är korrekt, men lampan ändå inte slocknar, kan det handla om att bilens övervakningssystem behöver återställas eller att det inte känner igen sensorerna i de nya hjulen.

Det finns nämligen två olika typer av däcktrycksövervakning. Det ena systemet har sensorer monterade i hjulen som mäter däcktrycket direkt. Det andra använder bilens ABS-sensorer för att upptäcka förändringar i hjulens rotationshastighet, som kan skvallra om lägre däcktryck.

Vid byte mellan sommar- och vinterhjul kan det indirekta systemet behöva återställas så att bilen får nya referensvärden att utgå från. Har bilen i stället direkta trycksensorer kan den behöva registrera eller lära in sensorerna i de nya hjulen.

Exakt hur man går tillväga skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. På vissa bilar kan systemet återställas via bilens inställningsmeny, medan andra kan kräva hjälp av en verkstad.

”Det här systemet ska däckverkstaden kalibrera åt dig, det gör alla seriösa aktörer som vi har i vår organisation”, konstaterar Dahlqvist.