Vintern är på intåg och däckbytet är avklarat – allt är frid och fröjd, trodde du. Men med vintersulorna på har en mystisk lampa börjat lysa på instrumentpanelen, har du tur kan du dock slippa kostsamma verkstadsbesök.
Varningen efter däckbytet – så ska du göra
Moderna bilar har däcktrycksövervakning som varnar om trycket i ett eller flera däck är för lågt. Om något är fel kan en u-formad lampa med ett utropstecken tändas på instrumentpanelen.
”Det kan vara ett fel och man bör definitivt kolla upp detta så fort det går”, säger Lasse Dahlqvist från Däckspecialisternas Riksförbund till Carup.
En första kontroll är att stämma av däcktrycket. Något eller några av vinterdäcken kan helt enkelt ha släppt ut lite luft under tiden i förvaring. Om det inte är tydligt att något av däcken, vid en okulär besiktning, är sämre fyllt än de andra bör du gå varvet runt och kontrollera respektive däcks tryck med en mätare. Har du ingen egen finns de allt som oftast på bensinmackar.
Instruktioner för vilket tryck du ska ha i dina vinterdäck hittar du i instruktionsboken, alternativt på en dekal som ofta sitter i dörröppningen på förarsidan.
Då kan det vara systemet som spökar
Om däcktrycket i samtliga däck är korrekt, men lampan ändå inte slocknar, kan det handla om att bilens övervakningssystem behöver återställas eller att det inte känner igen sensorerna i de nya hjulen.
Det finns nämligen två olika typer av däcktrycksövervakning. Det ena systemet har sensorer monterade i hjulen som mäter däcktrycket direkt. Det andra använder bilens ABS-sensorer för att upptäcka förändringar i hjulens rotationshastighet, som kan skvallra om lägre däcktryck.
Vid byte mellan sommar- och vinterhjul kan det indirekta systemet behöva återställas så att bilen får nya referensvärden att utgå från. Har bilen i stället direkta trycksensorer kan den behöva registrera eller lära in sensorerna i de nya hjulen.
Exakt hur man går tillväga skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. På vissa bilar kan systemet återställas via bilens inställningsmeny, medan andra kan kräva hjälp av en verkstad.
”Det här systemet ska däckverkstaden kalibrera åt dig, det gör alla seriösa aktörer som vi har i vår organisation”, konstaterar Dahlqvist.
Detta ska du också kolla
Däcken är bilens enda kontaktpunkt med vägen. Om de är gamla, har dåligt tryck eller är skadade gör de ett sämre jobb, vilket kan innebära sämre väghållning, längre bromssträckor och högre bränsleförbrukning.
Att kontrollera däcken lite då och då är alltså något som varje bilägare borde ha som vana. Dagens PS har tidigare skrivit om vilka enkla däckkontroller bilägare själva kan göra.
Mönsterdjupet är viktigt för greppet på vägen. Lagkravet för vinterdäck är minst tre millimeter, men fem millimeter ger en bättre säkerhetsmarginal, vilket NTF rekommenderar. Kör du med dubbdäck är det även bra att se över att dubbarna sitter kvar och inte är alltför slitna.
En ytterligare koll handlar om däckens ålder. Med tiden blir gummit dåligt, varför de allra flesta tillverkarna rekommenderar däckbyte minst vart tionde år. Genom att läsa av DOT-märkningen på däckets sida kan du ta reda på vilken vecka och vilket år däcket tillverkades.
Det är inte helt ovanligt att hjul lossnar från bilar, ungefär 30 000 sådana fall rapporteras på svenska vägar per år. Ett lätt sätt att motverka sådana haverier är att känna så hjulbultarna sitter ordentligt, och dra åt dem vid behov.