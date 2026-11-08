Sveriges största begagnathandlare satsar på AI-sök i mobilen. Samtidigt ifrågasätts Blockets grepp om bilmarknaden efter tekniska bakslag.
Kan Riddermark sänka Blocket med egen AI-app?
Riddermark Bil lanserar nu en egenutvecklad AI-sökfunktion i sin konsumentapp, enligt bolagets egna uppgifter. Satsningen gör att köpare kan beskriva fordonet i fritext i stället för att klicka genom traditionella filter. Tekniken söker direkt bland bolagets över 5 000 bilar i lager.
Det sker samtidigt som maktförhållandet mellan bilhandeln och Blocket förändras i grunden. Blocket har historiskt stått för upp emot 80 procent av alla digitala kundförfrågningar till svenska bilhandlare.
Under slutet av 2025 genomförde Blocket en omfattande teknisk omstöpning. Förändringen ledde till svårigheter för användarna och ett rapporterat tapp av leads på mellan 40 och 70 procent hos flera aktörer.
Riddermark omsätter numera över tio miljarder kronor och levererar tiotusentals bilar varje år. Bolagets storlek och egna distributionsapparat gör att beroendet av enskilda annonsplatser minskar kraftigt.
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Blocket fokuserar på nybilsmarknaden
Medan handlare söker modernare och smidigare lösningar kämpar Blocket med att hålla kvar initiativet. Marknadsplatsen har nyligen lanserat virtuella showrooms för fabriksnya bilar. Där vill man fånga de konsumenter som tvekar mellan nytt och begagnat.
Samtidigt har Blockets traditionella sökverktyg mött kritik i branschen för att kännas daterat. Det kräver fortfarande manuella val av märke, drivmedel och årsmodell. Den tröga utvecklingstakten har skapat frustration hos stora fordonsaktörer som kräver snabb lageromsättning.
Riddermarks AI-verktyg låter kunden skriva in konkreta önskemål som färg, utrustning eller månadskostnad direkt i appen. Företagets satsning möter kunden på ett modernt sätt direkt i den egna mobilen.
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Kan jätten klara sig på egna kanaler?
Frågan branschen ställer sig är om Riddermark helt kan lämna Blocket bakom sig. Företaget har redan tagit över stora delar av privatmarknaden genom direkta inköp med BankID och hemleveranser via det egna transportbolaget Zäkra Leveranser.
Riddermark har dessutom aktivt diversifierat sin digitala närvaro. När Tradera öppnade sin bilmarknadsplats under 2026 lade Riddermark direkt upp tusentals fordon där.
Parallellt har trafiken ökat mot branschägda Wayke, samtidigt som bolaget bygger en stark sökmotornärvaro på egen hand.
Blocket fungerar fortfarande som ett brett skyltfönster för konsumenter. Men med en egen app, starka logistikkedjor och modern AI-teknik visar Riddermark att framtiden ligger i egna kanaler.
Den traditionella annonsportalen riskerar därmed att bli ett valfritt komplement i stället för ett nödvändigt måste.
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