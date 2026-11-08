Kan Riddermark sänka Blocket med egen AI-app?

Det sker samtidigt som maktförhållandet mellan bilhandeln och Blocket förändras i grunden. Blocket har historiskt stått för upp emot 80 procent av alla digitala kundförfrågningar till svenska bilhandlare.

Under slutet av 2025 genomförde Blocket en omfattande teknisk omstöpning. Förändringen ledde till svårigheter för användarna och ett rapporterat tapp av leads på mellan 40 och 70 procent hos flera aktörer.

Riddermark omsätter numera över tio miljarder kronor och levererar tiotusentals bilar varje år. Bolagets storlek och egna distributionsapparat gör att beroendet av enskilda annonsplatser minskar kraftigt.

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Blocket fokuserar på nybilsmarknaden

Medan handlare söker modernare och smidigare lösningar kämpar Blocket med att hålla kvar initiativet. Marknadsplatsen har nyligen lanserat virtuella showrooms för fabriksnya bilar. Där vill man fånga de konsumenter som tvekar mellan nytt och begagnat.

Samtidigt har Blockets traditionella sökverktyg mött kritik i branschen för att kännas daterat. Det kräver fortfarande manuella val av märke, drivmedel och årsmodell. Den tröga utvecklingstakten har skapat frustration hos stora fordonsaktörer som kräver snabb lageromsättning.

Riddermarks AI-verktyg låter kunden skriva in konkreta önskemål som färg, utrustning eller månadskostnad direkt i appen. Företagets satsning möter kunden på ett modernt sätt direkt i den egna mobilen.

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