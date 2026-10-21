Missarna kan göra vinterdäcken farliga – det här ska du kontrollera

Så kollar du lufttrycket

Lufttrycket i däcken kan både vara för högt och för lågt – ingetdera är att rekommendera, då det sliter onödigt mycket på däcken och kan ha negativ påverkan på både väghållning och bromsförmåga.

Under sensommaren rapporterade Dagens Infrastruktur att uppemot var 25:e bil kör runt med så dåligt lufttryck i däcken att det kan liknas vid punktering. Och ungefär var tredje bil kör runt med 30 procent lägre däcktryck än rekommenderat, något som kan halvera däckets livslängd.

”Med för lite tryck rör sig däcket mer och blir varmare, vilket ökar slitaget. Ett så lågt tryck som 1,6 bar är förödande för däcket”, konstaterade Dennis Alexis, generalsekreterare för The Scandinavian Tire & Rim Organization.

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Själva kontrollen är enkel: Kör till närmaste mack där man kan fylla på luft i däcken, stäm av däcktrycket för just din modell i instruktionsboken – ofta någonstans mellan 2,0–2,5 bar för vanliga personbilar. Ställ in mackens kompressor på motsvarande tryck och fäst munstycket mot däckens ventil. Ett tut brukar signalera att rätt tryck är uppnått, efter det gör du samma sak på resten av däcken.

Så kollar du mönsterdjupet

Mönsterdjupet är ytterligare något som påverkar hur säker bilen är på vägen. Därför finns tydliga lagkrav och rekommendationer som specificerar hur djupa spåren i däckens gummi ska vara: Över fem millimeter är NTF:s säkerhetsrekommendation, och understiger man 3 millimeter är vinterdäcken olagliga att köra med.

Som tur är kan mönsterdjupet mätas ännu enklare än däcktrycket. Med en linjal eller måttstock kan du lätt se, svart på vitt, hur mycket mönster däcken har kvar. Se dock till att mäta på några olika ställen på varje däck, gärna efter en rotation, så att några eventuella problemområden inte missas.

Har du dubbdäck kan du även passa på att kontrollera dubben – för bästa effekt ska de sticka ut ett par millimeter, och antalet dubbar mellan däcken får inte skilja mer än 25 procent, skriver PROFFS. Om alltför många lossnat är det dags att byta ut däcket.

”Det påverkar helt enkelt köregenskaperna för mycket om det är stor skillnad i grepp mellan däcken”, säger Per Linder, produktchef och vinterdäcksexpert på Continental Däck Sverige.

Så kollar du hur gamla däcken är

Det finns inga regler för hur gamla däck man får köra runt med. Viktigast är att de är hela och har rätt mönsterdjup – men en generell rekommendation, som bland annat Vianor använder, är att livslängden för ett däck sträcker sig maximalt tio år.

Anledningen är att gummit blir sämre med åren och då börjar man tumma på säkerheten. Tecken som vittnar om alltför gamla däck är bland annat torrsprickor. En mer säker kontroll innebär helt enkelt att titta på tillverkningsdatumet. På själva däcket letar du efter beteckningen DOT och fyra efterföljande siffror, exempelvis 3021. De två första siffrorna i DOT-märkningen visar vilken vecka däcket tillverkats medan de två sista visar året, tipsar Nokian. I vårt fall blir det vecka 30 år 2021.

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Så kollar du om däcken sitter som de ska

Och så var det ju det där om lösa däck. För att undvika att bli en av 30 000 drabbade ska du dra åt hjulbultarna några mil efter däckbytet. Många däckfirmor erbjuder det gratis till sina kunder – ett annat alternativ är att göra det på egen hand, om man har tillgång till domkraft och fälgkors.