Lufttryck och mönsterdjup är långt ifrån allt som avgör om vinterdäcken är säkra. Ålder, slitage och lösa hjulbultar är några av riskerna som bilägare bör hålla koll på när det är dags för säsongens däckbyte.
Missarna kan göra vinterdäcken farliga – det här ska du kontrollera
För gemene man är vinterdäcken något som ska på bilen under höstkanten, av bilen under vårkanten och sedan förhoppningsvis glömmas bort all övrig tid.
Den som förvarar däcken på hotell och får dem bytta hos en tillhörande firma kanske inte ens behöver fundera på de där datumreglerna, som känns lika förvirrande varje år. Lufttryck, mönsterdjup och övriga kontroller läggs på servicepersonalens ansvar – men frågan är om det går att fullt ut lita på deras ofta stressade ögon?
30 000 däck lossnar varje år
Tidigare har Dagens PS rapporterat om att det årligen lossnar omkring 30 000 hjul från bilar i Sverige, vilket orsakar uppemot 900 olyckor på svenska vägar per år. Rekommendationen som trafiksäkerhetsorganisationen NTF ger är att alltid kontrollera, och eventuellt efterdra, hjulbultarna några mil efter bytet – oavsett om man fått hjälp av en däckfirma eller inte.
Hur många av de lossnade hjulen som bytts av professionella firmor framgår inte. Men det höga tempot som däckbytarna jobbar i tillsammans med tidigare genomlysningar av branschen som pekar på dåliga arbetsmiljöer och orättvist utnyttjande av personal bäddar inte direkt för den kvalitativa marginal man gärna hade eftersökt kring något så viktigt som bildäcken.
Dåliga däck är en stor riskfaktor på vägarna. Att i samband med däckbytet ta sig en ordentlig titt på bilens sulor är något varje bilägare enkelt kan göra på egen hand.
Så kollar du lufttrycket
Lufttrycket i däcken kan både vara för högt och för lågt – ingetdera är att rekommendera, då det sliter onödigt mycket på däcken och kan ha negativ påverkan på både väghållning och bromsförmåga.
Under sensommaren rapporterade Dagens Infrastruktur att uppemot var 25:e bil kör runt med så dåligt lufttryck i däcken att det kan liknas vid punktering. Och ungefär var tredje bil kör runt med 30 procent lägre däcktryck än rekommenderat, något som kan halvera däckets livslängd.
”Med för lite tryck rör sig däcket mer och blir varmare, vilket ökar slitaget. Ett så lågt tryck som 1,6 bar är förödande för däcket”, konstaterade Dennis Alexis, generalsekreterare för The Scandinavian Tire & Rim Organization.
Själva kontrollen är enkel: Kör till närmaste mack där man kan fylla på luft i däcken, stäm av däcktrycket för just din modell i instruktionsboken – ofta någonstans mellan 2,0–2,5 bar för vanliga personbilar. Ställ in mackens kompressor på motsvarande tryck och fäst munstycket mot däckens ventil. Ett tut brukar signalera att rätt tryck är uppnått, efter det gör du samma sak på resten av däcken.
Så kollar du mönsterdjupet
Mönsterdjupet är ytterligare något som påverkar hur säker bilen är på vägen. Därför finns tydliga lagkrav och rekommendationer som specificerar hur djupa spåren i däckens gummi ska vara: Över fem millimeter är NTF:s säkerhetsrekommendation, och understiger man 3 millimeter är vinterdäcken olagliga att köra med.
Som tur är kan mönsterdjupet mätas ännu enklare än däcktrycket. Med en linjal eller måttstock kan du lätt se, svart på vitt, hur mycket mönster däcken har kvar. Se dock till att mäta på några olika ställen på varje däck, gärna efter en rotation, så att några eventuella problemområden inte missas.
Har du dubbdäck kan du även passa på att kontrollera dubben – för bästa effekt ska de sticka ut ett par millimeter, och antalet dubbar mellan däcken får inte skilja mer än 25 procent, skriver PROFFS. Om alltför många lossnat är det dags att byta ut däcket.
”Det påverkar helt enkelt köregenskaperna för mycket om det är stor skillnad i grepp mellan däcken”, säger Per Linder, produktchef och vinterdäcksexpert på Continental Däck Sverige.
Så kollar du hur gamla däcken är
Det finns inga regler för hur gamla däck man får köra runt med. Viktigast är att de är hela och har rätt mönsterdjup – men en generell rekommendation, som bland annat Vianor använder, är att livslängden för ett däck sträcker sig maximalt tio år.
Anledningen är att gummit blir sämre med åren och då börjar man tumma på säkerheten. Tecken som vittnar om alltför gamla däck är bland annat torrsprickor. En mer säker kontroll innebär helt enkelt att titta på tillverkningsdatumet. På själva däcket letar du efter beteckningen DOT och fyra efterföljande siffror, exempelvis 3021. De två första siffrorna i DOT-märkningen visar vilken vecka däcket tillverkats medan de två sista visar året, tipsar Nokian. I vårt fall blir det vecka 30 år 2021.
Så kollar du om däcken sitter som de ska
Och så var det ju det där om lösa däck. För att undvika att bli en av 30 000 drabbade ska du dra åt hjulbultarna några mil efter däckbytet. Många däckfirmor erbjuder det gratis till sina kunder – ett annat alternativ är att göra det på egen hand, om man har tillgång till domkraft och fälgkors.