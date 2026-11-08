Efter flera års frånvaro gör ikonen comeback. Nya Mitsubishi Pajero får traditionell ram, stark dieselmotor och sju sittplatser.
Ikonen gör comeback: Riktig ram, turbodiesel och plats för sju
Den japanska biltillverkaren återupplivar nu sitt mest kända modellnamn, rapporterar tillverkaren själv. Försäljningen startar officiellt i Japan den 17 december. Förhandsbokningarna öppnade redan i början av oktober och har redan passerat 5 500 exemplar, vilket överträffar bolagets försäljningsmål för hela räkenskapsåret.
Bilen säljs redan i Thailand och intresset på hemmamarknaden visar på en stark efterfrågan.
Till skillnad från många moderna suvar bygger nya Pajero på en klassisk stegram i höghållfast stål. Konstruktionen ger hög vridstyvhet samtidigt som vikten hålls under kontroll. Framtill sitter dubbla tvärlänkar och baktill en nyutvecklad stel femlänkad bakaxel.
Bilen är 4 920 millimeter lång, 1 925 millimeter bred och har tre sätesrader som rymmer sju personer. Markfrigången är 230 millimeter och rejäla frigångsvinklar gör att den klarar krävande terräng.
Beprövad turbodiesel och avancerad fyrhjulsdrift
Under motorhuven sitter en fyrcylindrig 2,4-liters turbodiesel på 204 hästkrafter och ett vridmoment på 480 Nm. Motorn kopplas till en åttastegad automatlåda med sportläge.
Fyrhjulsdriften hanteras av Mitsubishis beprövade system Super Select 4WD-II i kombination med S-AWC. Systemet låter föraren växla mellan ren bakhjulsdrift och permanent fyrhjulsdrift samt låsa mittdifferentialen vid behov.
Därtill finns sju olika körlägen som anpassar framkomligheten efter underlag som snö, lera och sand. Modellen prioriterar mekanisk hållbarhet och dragförmåga framför elektrifiering vid säljstarten.
Samtidigt hålls bränsleförbrukningen på 12,1 kilometer per liter enligt den officiella körcykeln.
Förarmiljö med modern säkerhetsteknik
Förarmiljön präglas av två stora skärmar och en horisontell instrumentpanel som hjälper föraren att läsa av bilens lutning vid offroadkörning.
Den andra sätesraden kan skjutas 150 millimeter i längsled, och insteget till den tredje raden underlättas av en smidig fällmekanism.
Bilen utrustas med förarassistanssystemet MI-PILOT, 3D-kamera med underredesvy och autobroms som känner av fotgängare och cyklister. Pajero får även åtta krockkuddar, däribland en ny mittplacerad krockkudde mellan framstolarna.
Priset i Japan startar på motsvarande 39 000 dollar och sträcker sig upp till 50 000 dollar för den fullutrustade versionen Super Exceed.
Något formellt besked om svensk lansering har ännu inte lämnats.
Fakta: Nya Mitsubishi Pajero
Säljstart: 17 december 2026 (Japan)
Motor: 2,4-liters fyrcylindrig turbodiesel
Effekt: 150 kW (ca 204 hk) / 480 Nm
Växellåda: 8-stegad automat
Drivning: Fyrhjulsdrift (Super Select 4WD-II med S-AWC)
Mått (L/B/H): 4 920 / 1 925 / 1 910 mm
Markfrigång: 230 mm (med 20-tumshjul)
Kapacitet: 7 sittplatser (3 sätesrader)
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