Ikonen gör comeback: Riktig ram, turbodiesel och plats för sju

Bilen säljs redan i Thailand och intresset på hemmamarknaden visar på en stark efterfrågan.

Den robusta fronten bjuder på ett distinkt formspråk och kraftiga linjer anpassade för tuff terräng. (Foto: Mitsubishi)

Till skillnad från många moderna suvar bygger nya Pajero på en klassisk stegram i höghållfast stål. Konstruktionen ger hög vridstyvhet samtidigt som vikten hålls under kontroll. Framtill sitter dubbla tvärlänkar och baktill en nyutvecklad stel femlänkad bakaxel.

Bilen är 4 920 millimeter lång, 1 925 millimeter bred och har tre sätesrader som rymmer sju personer. Markfrigången är 230 millimeter och rejäla frigångsvinklar gör att den klarar krävande terräng.

Beprövad turbodiesel och avancerad fyrhjulsdrift

Under motorhuven sitter en fyrcylindrig 2,4-liters turbodiesel på 204 hästkrafter och ett vridmoment på 480 Nm. Motorn kopplas till en åttastegad automatlåda med sportläge.

Under huven sitter en 2,4-liters turbodiesel kopplad till permanent fyrhjulsdrift. (Foto: Mitsubishi)

Fyrhjulsdriften hanteras av Mitsubishis beprövade system Super Select 4WD-II i kombination med S-AWC. Systemet låter föraren växla mellan ren bakhjulsdrift och permanent fyrhjulsdrift samt låsa mittdifferentialen vid behov.

Därtill finns sju olika körlägen som anpassar framkomligheten efter underlag som snö, lera och sand. Modellen prioriterar mekanisk hållbarhet och dragförmåga framför elektrifiering vid säljstarten.

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Samtidigt hålls bränsleförbrukningen på 12,1 kilometer per liter enligt den officiella körcykeln.