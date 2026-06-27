Sverige kan förbjuda fartkamera-appar

Funktionen har varit omdiskuterad inom EU och nyligen varit uppe för behandling i EU-domstolen.

Bakgrunden är en rättsprocess i Frankrike, där man velat begränsa användningen av varningsappar.

I Frankrike gick Coyote System, som driver en app som liknar Waze, vidare juridiskt mot myndigheterna. Ärendet hamnade alltså slutligen i EU-domstolen som nu sagt sitt.

Inget kursrally med självkörande bilar. Dagens PS

’’Varje land kan förbjuda”

I en dom slår EU-domstolen fast att inget förbud utfärdas inom EU men att varje medlemsland får rätt att stoppa varningssystem av det här slaget – under vissa förutsättningar.

Domen i målen C-188/24 och C-190/24 gäller bland annat ovan nämnda Coyote, som informerar om trafikhändelser och poliskontroller.

EU-domstolen fastställer att ”ursprungslands-principen” gäller i fallet och att då digitala tjänster i första hand regleras i det land där företaget är baserat.

I den här fallet säger domstolen att man beviljar ett undantag, där ett medlemsland kan agera även mot ett företag från ett annat land, refererar Auto Motor Sport.

ANNONS

Svensk polis varnar för nytt fartfusk – riskerar hårda straff. E55