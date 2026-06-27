Efter en dom i EU-domstolen får varje medlemsland rätt att förbjuda fartkamera-appar med hänvisning till säkerhet och ordning.
Sverige kan förbjuda fartkamera-appar
Miljoner svenskar använder varje dag appar som varnar för fartkameror. Många bilarnas egna navigatorer, separata GPS-enheter, Google Maps, Waze kan alla varna när fordonet närmar sig en fast fartkamera.
Funktionen har varit omdiskuterad inom EU och nyligen varit uppe för behandling i EU-domstolen.
Bakgrunden är en rättsprocess i Frankrike, där man velat begränsa användningen av varningsappar.
I Frankrike gick Coyote System, som driver en app som liknar Waze, vidare juridiskt mot myndigheterna. Ärendet hamnade alltså slutligen i EU-domstolen som nu sagt sitt.
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’’Varje land kan förbjuda”
I en dom slår EU-domstolen fast att inget förbud utfärdas inom EU men att varje medlemsland får rätt att stoppa varningssystem av det här slaget – under vissa förutsättningar.
Domen i målen C-188/24 och C-190/24 gäller bland annat ovan nämnda Coyote, som informerar om trafikhändelser och poliskontroller.
EU-domstolen fastställer att ”ursprungslands-principen” gäller i fallet och att då digitala tjänster i första hand regleras i det land där företaget är baserat.
I den här fallet säger domstolen att man beviljar ett undantag, där ett medlemsland kan agera även mot ett företag från ett annat land, refererar Auto Motor Sport.
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”Säkerhet och ordning”
Därför kan exempelvis Sverige förbjuda fartvarnings-appar och den funktionen i andra digitala tjänster, om man anser det behövs för allmän säkerhet eller allmän ordning.
Sådana åtgärder måste dock uppfylla europeiska rättsliga krav, påpekar domstolen.
Vissa länder har redan tidigare agerat på området. I Tyskland är det helt förbjudet att använda fartkampera-appar under körning.
För Tyskland är EU-domen ändå av intresse. Där har man hittills inriktat sig på förarna och bötfällt användare.
Nu kan man inrikta sig på de företag som levererar tjänsterna. Ännu finns dock inga konkreta planer på att agera politiskt i Tyskland mot appleverantörerna.
Inga planer i Sverige
Det finns det inte heller i Sverige. Här har diskussionen i stället gällt ny teknik och nya varningssystem som använder GPS-data och ibland även radar eller laserteknik för att upptäcka polisens kontroller.
De är lagliga, men den utrustning som aktivt försöker störa polisens mätutrustning är olaglig.
Radarvarnare, laservarnare och laserstörare är förbjudna att inneha och använda redan i dag och de bestämmelser som reglerar det påverkas inte av den aktuella EU-domen.