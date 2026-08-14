Lotus Emira 420 Sport – vassast hittills

Mer kraft, färre kilon

Men det räckte inte att peta in några extra hästkrafter (Racing line och toptrimmen av standardversionen ligger på 406 hk) – chassit har sänkts med fem millimeter och aerodynamiken har fått en rejäl genomgång. En ny frontsplitter, större sidokjolar, aggressivare luftintag och förändringar runt bakpartiet ökar både kylningen och marktrycket.

Med Lightweight Handling Pack blir bilen dessutom 25 kilo lättare (1430 kg) enligt Lotus, samtidigt som paketet adderar bland annat justerbara Multimatic-dämpare och Michelin Cup 2-däck.

Och på vägen märks skillnaden på allvar. Car and Drivers provkörare beskriver bilen som alert och balanserad, med en styrning som ger ovanligt mycket information om vad framdäcken gör. Bilen försöker inte filtrera bort feedbacken från däcken, tvärtom.

Inte en vardags-tourer

Strax över 1,5 miljoner kronor ligger grundpriset på, för cirka 70 000 kan man addera avtagbart tak. Ovan nämnt Lightweight-paket kostar strax över 160 000 kr och uppgraderat ljudsystem från KEF samt tonade rutor landar på 20 000 respektive 6000 kr vardera.

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Det säger sig självt att Lotus Emira 420 Sport har en målgrupp som inte överlappar speciellt mycket med det som brukar heta medelsvensson. Banala saker som bagageutrymme är det knappt tal om, dubbelkopplingslådan är knappast att föredra i pendlingstrafik – och bränsleåtgången ligger en bit över litern per mil trots den lätta vikten.

Nä, 420 Sport är byggd för den som vill känna sin körning.

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