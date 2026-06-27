Nu varnar Trafikverket för – halka

De varningarna delar Trafikverket som nu slår larm på sin hemsida.

”Värmen leder till avstängda tågbanor samt ökad risk för blödande asfalt och stillastående fordon på vägarna”, skriver Trafikverket som skarpt uppmanar alla att inte lämna barn eller djur i parkerade fordon.

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Trafikverket: ”Ökar risken”

Trafikverket är infrastrukturhållare och ansvar för 10 000 mil statlig väg och 1 440 mil statlig järnväg vid sidan av broar, tunnlar och vägfärjor.

”Vid en normal sommar kan värmen påverka vägar och järnvägar. Med förväntade klimatförändringar kan vi få längre värmeböljor med svår torka. Det kan öka risken för markbränder och solkurvor på järnvägen”, påpekar verket när det gäller den delen av infrastrukturen.

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