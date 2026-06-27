Värmebölja över hela Europa och extremvärme även för Sverige. Då går Trafikverket ut med en allvarlig varning för – halka.
Nu varnar Trafikverket för – halka
Sedan en dryg vecka hemsöker en värmebölja hela Europa, med ett högtryck över Sverige där SMHI varnar för höga temperaturer, särskilt i södra och sydöstra delarna av landet.
De varningarna delar Trafikverket som nu slår larm på sin hemsida.
”Värmen leder till avstängda tågbanor samt ökad risk för blödande asfalt och stillastående fordon på vägarna”, skriver Trafikverket som skarpt uppmanar alla att inte lämna barn eller djur i parkerade fordon.
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Trafikverket: ”Ökar risken”
Trafikverket är infrastrukturhållare och ansvar för 10 000 mil statlig väg och 1 440 mil statlig järnväg vid sidan av broar, tunnlar och vägfärjor.
”Vid en normal sommar kan värmen påverka vägar och järnvägar. Med förväntade klimatförändringar kan vi få längre värmeböljor med svår torka. Det kan öka risken för markbränder och solkurvor på järnvägen”, påpekar verket när det gäller den delen av infrastrukturen.
Större risk för bränder
”Högre temperaturer ger större risk för brand i skog och mark, ”blödande asfalt” och solkurvor på järnvägen”, påpekar Trafikverket.
”Värmen påverkar både asfalt och räls, och vid långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning, vilket kan skapa trafikstörningar.”
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Kan ge halka på vägarna
Den värmebölja som nu är aktuell kan orsaka halka mitt i sommarvärmen på vägarna, varnar nu verket.
”En rejäl värmebölja kan orsaka så kallad blödande asfalt på vägen. Det är bindemedel som stiger upp och kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn”, skriver Trafikverket.
För järnvägen handlar det om risken för solkurvor.
”Risken för att solkurvor ska uppstå är som störst under lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40–55 grader Celsius”, förklarar man.
”Höga temperaturer gör att metallen i rälerna utvidgas och utsätter spåret för höga tryckspänningar.”
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Fyra tips/Trafikverkets råd i värmeböljan
- Ta med vatten om du skulle bli stående någonstans i värmen – oavsett trafikslag.
- Pausa ofta – se Trafikverkets karta över rastplatser.
- Planera din resa – aktuell trafikinformation om trafikläget, rastplatser, vägfärjor finns på Trafikverkets webbplats på startsidan under Trafikinformation.
- Ta det lugnt i sommartrafiken.
(Källa: Trafikverket)