Lanseringen av elbilen Luce har kantats av kontroverser och kritik. Det kan ligga till grund för att en viktig chef nu lämnar bolaget.
Efter elbilsfiaskot – Ferraris toppchef tvingas lämna
Ferraris marknads- och försäljningschef Enrico Galliera lämnar sportbilstillverkaren efter 16 år i bolaget.
Beskedet kommer bara några veckor efter lanseringen av Ferraris första helelektriska modell, Luce.
Den möttes av omfattande kritik på nätet och väckte debatt bland både entusiaster och politiker.
Haft en viktig position
Ferrari meddelade i veckan att Galliera valt att lämna sin tjänst för att inleda ett nytt kapitel i karriären. Enligt bolaget fattades beslutet i samförstånd och hade diskuterats en tid, skriver BBC.
Från och med juli tar Massimiliano Di Silvestre, tidigare chef för BMW Italien, över rollen som marknads- och försäljningschef.
I samband med beskedet nämnde Ferrari inte den uppmärksammade lanseringen av Luce eller den kritik som följde. Vd Benedetto Vigna lyfte i stället fram Gallieras betydelse för företagets utveckling.
Galliera har varit en av Ferraris mest inflytelserika chefer på den kommersiella sidan.
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Har haft en central roll
Förutom att ansvara för marknadsföring och försäljning har han haft en central roll i relationerna med märkets mest exklusiva kunder.
Ferrari är känt för att noggrant kontrollera vilka köpare som får tillgång till de mest eftertraktade modellerna, en strategi som bidragit till att stärka varumärkets exklusivitet.
Under Gallieras tid i ledningen har Ferrari genomfört flera viktiga förändringar. Bolaget lanserade hybridmodellen LaFerrari 2013 och noterades på New York-börsen 2015, följt av en notering i Milano året därpå.
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Ses som ett känsligt steg
Samtidigt har Ferrari successivt förberett sig för övergången till elbilar, ett känsligt steg för ett varumärke som länge förknippats med kraftfulla förbränningsmotorer och ett karakteristiskt motorljud.
Luce, som presenterades i maj och har ett pris på omkring 640 000 dollar, blev därför en symboliskt viktig lansering. Men modellen fick snabbt ett svalt mottagande.
Designen, som tagits fram med hjälp av den tidigare Apple-designern Jony Ive, kritiserades flitigt i sociala medier och gav upphov till en rad internetmemes.
Även Italiens vice premiärminister och transportminister Matteo Salvini riktade offentlig kritik mot bilens utseende.
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