Efter elbilsfiaskot – Ferraris toppchef tvingas lämna

Den möttes av omfattande kritik på nätet och väckte debatt bland både entusiaster och politiker.

Haft en viktig position

Ferrari meddelade i veckan att Galliera valt att lämna sin tjänst för att inleda ett nytt kapitel i karriären. Enligt bolaget fattades beslutet i samförstånd och hade diskuterats en tid, skriver BBC.

Från och med juli tar Massimiliano Di Silvestre, tidigare chef för BMW Italien, över rollen som marknads- och försäljningschef.

I samband med beskedet nämnde Ferrari inte den uppmärksammade lanseringen av Luce eller den kritik som följde. Vd Benedetto Vigna lyfte i stället fram Gallieras betydelse för företagets utveckling.

Galliera har varit en av Ferraris mest inflytelserika chefer på den kommersiella sidan.

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