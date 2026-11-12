Kändis-Saaben såld för 300 000 kr – Kennedy Jr sista bil

Sommaren 1994 var det nämligen sonen till den lönnmördade amerikanska presidenten, John F. Kennedy, som klev in hos bilhandlaren och slog till på den grönskimrande skapelsen. Han valde ljusbeige läderklädsel, femväxlad manuell växellåda och ett turkosgrönt takräcke med märkningen ”Main Beach”.

Presidentsonen levde stora delar av sitt liv i offentlighetens blickfång. Paparazzifotografer följde honom ihärdigt – och under de fem år som John F. Kennedy Jr ägde bilen, alltså fram till hans död 1999, fångades den gröna Saaben på bild flera gånger.

RR Auction beskriver Saabvalet som ovanligt anspråkslöst för någon som vuxit upp i en av USA:s mest förmögna och omskrivna familjer. Den svenska halvkombin låg långt från den lyx och flärd som Kennedy hade kunnat unna sig. Men 900-modellen passade hans mer lågmälda och något okonventionella stil.

Köptes från dödsboet för 60 000 kronor

JKF Jr satt själv bakom spakarna när hans plan kraschade i havet utanför Martha’s Vineyard, ombord var även frun Carolyn Bessette-Kennedy och hennes syster Lauren Bessette. Samtliga omkom och den gröna Saaben blev kvar hos en vän till Kennedy i New York.

Vännen köpte bilen från dödsboet år 2000 för motsvarande cirka 60 000 kronor. Sex år senare bytte den ägare igen, den gången blev prislappen drygt 120 000 kronor.

När bilen nu auktionerades ut hos den amerikanska auktionsfirman blev slutpriset många gånger högre: 32 157 dollar, eller ungefär 320 000 kronor.

Med bilen följer också en rad föremål och dokument med koppling till Kennedy.

Däribland finns ett fotografi av JFK Jr och frun vid bilen, registreringshandlingar och annan dokumentation från ägarbytena. I bagageutrymmet fanns vid en fotografering efter olyckan bland annat en amerikansk fotboll, en keps från flygplanstillverkaren Piper och ett exemplar av tidskriften Rolling Stone.

ANNONS

Det får du betala för en egen 900

Trots omkring 30 år på nacken finns det ett gäng fina ”nya” generationens Saab 900 att förvärva på den svenska begagnatmarknaden. Car Info skriver att det fortfarande finns lite mer än 7000 registrerade Saab 900 från 1984–1998 på svenska vägar.

Och på Blocket listas en cabbad 2.0 Turbo med manuell växellåda för 75 000 kronor, då med 11 600 mil på mätaren. Priserna faller sedan nedåt mot drygt 10 000 kronor för den billigaste, då med ytterligare 16 000 mil på mätaren och i lagom stort behov av kärlek och renovering.