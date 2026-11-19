17 bilar byggdes, ingen såldes. Fram tills nu. Mercedes-Benz har dammat av och restaurerat C 111 nummer 3 – vilken nu planeras auktioneras ut i början av nästa år.
280 miljoner kr för 56 år gammal bil – Mercedes auktionerar ut ultrasällsynt C 111
Den nästan 60 år gamla modellen kan vara en av de mest eftertraktade bland samlare, men hittills har det varit omöjligt att lägga vantarna på någon av de galet sällsynta sportbilarna som fick namnet C 111. Enligt Marcus Breitschwerdt, vd för Mercedes-Benz Heritage, ska man till och med nekat de excentriska köpare som lämnat sina bud med blanka checkar.
”Än i dag är fascinationen för C 111 lika stark och den fortsätter att inspirera oss, vilket konceptbilen Vision One-Eleven är ett exempel på. Nu skriver vi ett nytt kapitel och låter för första gången ett av dessa fordon lämna vår samling för att hamna i nya händer”, citeras Breitschwerdt av RM Sothebys, som ska sköta auktionen av dyrgripen.
Hoppas kamma in cirka 280 miljoner kronor
Auktionen går av stapeln den 3 februari, och det är inga småpengar man satt siktet på. Tack vare att bilen är så eftertraktad bland samlare har auktionsfirman – som specialiserar sig på unika bilar – värderat C 111 till drygt 280 miljoner kronor.
Prislappen är därmed mångt större än den som sattes på bilen som Ironman kör i Marvel-filmerna, vilken också gick på auktion under hösten. Då hoppades man dra in motsvarande drygt 12 miljoner kronor, och tanken var att pengarna skulle gå till välgörenhet. Mercedes däremot kommer att använda sina miljoner till att vidareutveckla sitt museum i Stuttgart.
Därför blev det inte mer än en prototyp
En av de mest uppseendeväckande detaljerna med C 111 var motorn. Mercedes satsade på Wankelteknik, där förbränningen sker med hjälp av roterande kolvar i stället för traditionella kolvar som rör sig upp och ner.
I C 111 sitter en fyrcylindrig… Nej, en fyrrotorig Wankelmotor på omkring 350 hästkrafter. Det gav bilen en toppfart på 300 km/h och en acceleration från 0 till 100 km/h på 4,8 sekunder.
Trots de imponerande prestandasiffrorna blev tekniken aldrig någon kommersiell framgång. Motorn hade problem med bland annat bränsleförbrukning och utsläpp, och när oljekrisen slog till i början av 1970-talet blev förutsättningarna ännu sämre.
I moderna bilar är det egentligen bara Mazda som axlar vidare Wankeltekniken, i Mazda MX-30 R-EV används rotationsmotorn som räckviddsförlängare.
1971 beslutade Mercedes-Benz styrelse att det inte skulle bli någon kommersiell framgång av C 111, planerna skrotades och de få bilar som producerades blev testplattformar för ny teknik. Exemplaret som nu går till auktion ska ha färdigställts året innan, och fick sig 2024 en rejäl genomgång och restaurering för att kunna visas upp på Pebble Beach.
Trots sina 56 år på nacken står mätaren bara på 24 766 kilometer idag.