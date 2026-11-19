”Än i dag är fascinationen för C 111 lika stark och den fortsätter att inspirera oss, vilket konceptbilen Vision One-Eleven är ett exempel på. Nu skriver vi ett nytt kapitel och låter för första gången ett av dessa fordon lämna vår samling för att hamna i nya händer”, citeras Breitschwerdt av RM Sothebys, som ska sköta auktionen av dyrgripen.

Hoppas kamma in cirka 280 miljoner kronor

Auktionen går av stapeln den 3 februari, och det är inga småpengar man satt siktet på. Tack vare att bilen är så eftertraktad bland samlare har auktionsfirman – som specialiserar sig på unika bilar – värderat C 111 till drygt 280 miljoner kronor.

Prislappen är därmed mångt större än den som sattes på bilen som Ironman kör i Marvel-filmerna, vilken också gick på auktion under hösten. Då hoppades man dra in motsvarande drygt 12 miljoner kronor, och tanken var att pengarna skulle gå till välgörenhet. Mercedes däremot kommer att använda sina miljoner till att vidareutveckla sitt museum i Stuttgart.