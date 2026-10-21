Världens första superbil fyller 60 år och firas med en exklusiv jubileumsmodell från Lamborghini. Därutöver också lyxpennor för över 90 000 kronor.
Lamborghinin fyller 60 år – firas med penna för 92 000 kr
Vad som kommit att kallas världens första superbil firar 60 år. Lamborghini Miura kom till världen med en tvärställd V12:a år 1966. Redan då med en hisnande topphastighet på 280 km/h och accelerationen var med dåvarande mått mätt blixtsnabb: 0–100 km/h på 6,7 sekunder. Kanske mest imponerande var att man lyckats hålla nere vikten på chassit till 120 kg, vilket Dagens PS skrivit om tidigare.
Den sista produktionsbilen fick se dagens ljus 1973, efterföljd av bland annat klassiska Countach.
Firas med lyxpenna
2026 markerar 60-årsjubileum för Miura, något som inte ska gå obemärkt förbi. Lamborghini slår på stort med sitt firande, men det återkommer vi till lite senare. Mer uppseendeväckande är nämligen att den anrika penntillverkaren Montegrappa tagit fram en serie jubileumspennor inspirerade av Lamborghinimodellen, kompletta med pop-up-lykta.
Fontänpennan har fått ett smaskigt högt pris: Drygt 92 000 kronor får man lägga om man klickar hem dyrgripen, men då är det också värt att ha i åtanke att pennans spets är i 18 karats guld, Lambo-emblemet är såklart ingraverat också.
Den som gärna håller i sina hårt förvärvade slantar kan istället kasta ett öga på rollerball-pennan, den kostar bara omkring 76 000 kronor. Ett kap med andra ord!
Båda penntyperna finns att beställa i tre färger: Vanlig svart, Verde Miura och Giallo Fly. Tyvärr verkar det som att man inte tagit tillfället i akt och satt in en liten lampa i pennans lykta.
Lamborghini firar med jubileumsbil
Biltillverkaren har förstås också en egen present till Miura, sig själva eller entusiasterna – beroende på hur man ser det hela. Den heter Revuelto Miura 60° Homage och är en specialversion av märkets laddhybriddrivna V12-modell Revuelto. Bara 99 exemplar ska byggas, vilket innebär att den lär bli betydligt svårare att få tag på än jubileumspennan.
Designen hämtar inspiration från originalet, inte minst genom lackeringar där karossens nedre del kontrasterar mot resten av bilen. Köparna kan välja mellan nio kulörer med historiska kopplingar till Miura, däribland Verde Scandal, Giallo och Blu Tahiti.
Även kupén får en dos nostalgi. Stolarnas klädsel har ett mönster som påminner om Miurans karakteristiska ribbade säten, och mellan stolarna finns en särskild Miura 60-brodering. En plakett i kolfiber markerar att bilen tillhör den begränsade serien.
Under det historiskt inspirerade skalet finns dock modern Lamborghini-teknik. Den självsugande V12-motorn arbetar tillsammans med ett hybridsystem och levererar sammanlagt 1 015 hästkrafter. Sprinten från stillastående till 100 km/h går på 2,5 sekunder, och topphastigheten överstiger 350 km/h.