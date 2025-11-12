Dagens PS
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning

Över 600 000 svenska bilister, eller nästan var tionde bilist, har så nedsatt syn att de inte skulle klara att ta körkort i dag. (Foto: Jessica Gow/TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna.
Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna.

En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera medier.

Första gången kan det leda till en enkel bristanmärkning, men vid upprepning väntar både böter och krav på ombesiktning.

Polisen definierar glimmers som ett brott mot trafikförordningen eftersom de kan blända andra förare vid mörkerkörning.

Om de upptäcks kan följden vara 500 kronor i böter, och vid upprepning krävs ombesiktning.

Samtidigt pekar myndigheten på bristande information från återförsäljare och okunskap bland förare som beställer ljusmoduler online.

Belysningsdebatten: Starkare ljus, större problem

Forskning från VTI visar att dagens strålkastare är kompaktare, starkare och placerade högre, vilket ökar risken för bländning.

En dokumenterad problematik som myndigheter börjar reagera på.

Samtidigt vittnar återförsäljare om ljusmoduler som säljs öppet utan att informera om reglerna.

En rapport från EU-kommissionens trafikavdelning visar att svensk lagstiftning för fordonskontroll är bland de mest utvecklade i Europa, men att teknikutvecklingen ständigt skapar nya utmaningar för lag och tillsyn. Det skriver Europeanroadsafety.

Så undviker du fällan

Om du funderar på att uppgradera dina extraljus uppmanar polisen till försiktighet. Kontrollera alltid att modulen är godkänd för väganvändning och är korrekt monterad.

Polisen i Umeå råder: “Om man är osäker är det bäst att vända sig till en besiktningsstation.”

Att ignorera detta kan leda till både trafikrättsliga och ekonomiska problem.

Att ljusen ser tuffa ut spelar ingen roll.

Systemet dömer efter säkerhet och laglighet. För många bilister handlar det nu om att inte bli ett otacksamt exempel i statistiken.

