Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år

Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering.

Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden.

I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av en elbil. Det skriver Autoweek.

Programmet, som startar i februari 2026, omfattar upp till motsvarande 2 500 mils laddning under det första året.

Initiativet är en del av ett pilotprojekt som ska testas i Sverige innan det eventuellt rullas ut i andra europeiska länder.

Enligt Volvo ska erfarenheterna användas för att utveckla framtida partnerskap med hållbara energibolag i flera regioner.

Samarbete för grönare mobilitet

Volvo och Vattenfall har samarbetat tidigare, bland annat redan 2012 vid lanseringen av V60 Plug-in Hybrid och senare i arbetet med att förse Volvos anläggning i Torslanda med fossilfri el.

Nu fördjupar de relationen ytterligare med ett projekt som kombinerar mobilitet och energiteknik.

“Vi lyssnar på våra kunder och vill skapa mervärde för dem. Genom att erbjuda fri laddning hoppas vi kunna bidra till en smartare och grönare framtid”, säger Alejandro Castro Pérez, vice vd för energilösningar på Volvo Cars.

Kan förändra marknaden

Det nya laddprogrammet ses som en strategisk satsning i konkurrensen med både kinesiska och europeiska tillverkare som pressar priserna på elbilar.

För Volvo innebär initiativet ett sätt att stärka kundlojaliteten och locka nya köpare i en tid då efterfrågan på elbilar i Sverige bromsat in.

Om projektet faller väl ut kan det bli starten på en bredare europeisk utrullning, och ytterligare ett steg mot Volvos mål om helt elektrifierad produktion till år 2030.

