Rekordvärdering när F1-chefen kan sälja sin andel

Toto Wolff kan snart komma att sälja en del av sin 33-procentiga andel i Mercedes F1-stallet.

Rekordvärdering för Wolffs andel

Andelen värderas till 6 miljarder dollar, eller 57 miljarder kronor, och om Wolff säljer 5 procent, som det nu rapporteras om kommer det ge honom en rejäl miljardvinst, berättar Financial Times.

En sådan affär skulle innebära att F1-bossen tar in en extern investerare i holdingbolaget som äger Wolffs 33-procentiga andel i Mercedes F1-teamet, enligt en källa till FT.

Det skulle vidare betyda att den externa investeraren då får en andel på cirka 5 procent i teamet, samtidigt som Wolff sitter kvar som vd och teamchef.