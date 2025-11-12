Dagens PS
Rekordvärdering när F1-chefen kan sälja sin andel

Toto Wolff kan snart sälja av en del sin 33-procentiga andel i Mercedes F1-stallet.
Toto Wolff kan snart sälja av en del i sin 33-procentiga andel i Mercedes F1-stallet. (Foto: TT)
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Mercedes teamchef Toto Wolff kan snart sälja en del av sin andel i stallet som värderas till 6 miljarder dollar. En sådan rekordförsäljning visar isåfall på F1:s enorma nyvunna popularitet.

Toto Wolff kan snart komma att sälja en del av sin 33-procentiga andel i Mercedes F1-stallet.

Rekordvärdering för Wolffs andel

Andelen värderas till 6 miljarder dollar, eller 57 miljarder kronor, och om Wolff säljer 5 procent, som det nu rapporteras om kommer det ge honom en rejäl miljardvinst, berättar Financial Times.

En sådan affär skulle innebära att F1-bossen tar in en extern investerare i holdingbolaget som äger Wolffs 33-procentiga andel i Mercedes F1-teamet, enligt en källa till FT.

Det skulle vidare betyda att den externa investeraren då får en andel på cirka 5 procent i teamet, samtidigt som Wolff sitter kvar som vd och teamchef.

Det rullar på bra för F1

F1 har blivit allt populärare på sistone och pengarna fortsätter att flöda över sporten.

Det beror bland annat på Netflix-serien “Drive to Survive” som har gjort succé över hela världen, samtidigt som Wolff har varit med och producerat filmen “F1 The Movie” som har gått bra på vita duken under året, enligt EFN, Handelsbankens mediekanal.

Äger en tredjedel var av teamet

Wolff, den tyska biljätten Mercedes-Benz och petrokemiföretaget Ineos äger varsin tredjedel av teamet i nuläget.

”Teamets styrning kommer att förbli oförändrad, och alla tre partners är engagerade i Mercedes-Benz fortsatta framgångar i Formel 1”, uppger Mercedes F1 i ett uttalande.

Lönsam sport

Mercedes-Benz Grand Prix, företaget som driver F1-teamet, rapporterade både högre intäkter och vinst före skatt under fjolåret, jämfört med året innan, för den lönsamma sporten.

En värdering på 6 miljarder dollar kommer definitivt höja ribban för ett Formel 1-team.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

