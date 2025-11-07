Elbilsjätten Tesla tappar mark i Sverige när nya konkurrenter lockar kunder med lägre priser och längre räckvidd.
Teslas försäljning störtdyker – rasar 89 procent på en månad
Tesla genomgår just nu en av sina svagaste perioder på den svenska marknaden.
Enligt färska siffror från Mobility Sweden registrerades endast 133 nya Tesla-bilar i oktober, en minskning med hela 89 procent jämfört med samma månad förra året.
För bara ett år sedan toppade Tesla den svenska elbilsstatistiken.
Nu hamnar bolaget bakom både volymmärken som Volkswagen och Volvo, och även bakom premiumtillverkare som Porsche, som sålde 172 bilar under samma period.
Totalt har Teslas försäljning i Sverige fallit med 67 procent hittills i år. Det skriver Blocket.
Utvecklingen speglar en bredare europeisk trend.
I Danmark minskade försäljningen med 86 procent, i Norge med 50 procent och i Italien med 47 procent.
Endast Frankrike visar en svag uppgång på 2,4 procent.
Kinesiska konkurrenter vinner mark
Orsakerna till raset är flera.
Tesla har ett begränsat modellutbud jämfört med konkurrenterna, samtidigt som kinesiska tillverkare som BYD, Xpeng och Zeekr snabbt vinner mark med lägre priser och längre räckvidd.
“Bilköparna har fler alternativ än någonsin. Tesla hade tidigare marknaden för sig själv, men så är det inte längre”, säger Ginny Buckley, vd för elbilsplattformen Electrifying.com.
Även europeiska tillverkare som Volvo, BMW och Mercedes-Benz lanserar nu nya elbilsmodeller i snabb takt och pressar Teslas tidigare försprång.
Svenskar väljer andra märken
Trots lanseringen av en uppdaterad version av Tesla Model Y har försäljningen inte återhämtat sig.
Produktionsomställningen tidigare under året ledde till leveransproblem, och intresset har svalnat bland svenska bilköpare.
Marknaden växer fortfarande, men Tesla har tappat sin särställning.
Märket som en gång symboliserade elbilsrevolutionen står nu inför en ny verklighet, där både pris, image och innovation utmanas av snabbfotade konkurrenter.
