Trög omställning slår mot laddbranschen: ”En ond cirkel”

Under perioden juli-september ska bolaget ha redovisat ett rörelseresultat på minus 1,7 miljoner euro, motsvarande cirka 18,7 miljoner svenska kronor. Samma period förra året stod för en blygsam vinst om cirka 2,2 miljoner kronor.

Bakgrunden till det ekonomiska tappet menar man är att mindre investeringar görs i publika snabbladdningsstationer – vilket en senare tillfrågad expert bland annat skyller på den långsamma elektrifieringen av tunga fordon.

Lassi Aarniovuori, professor i eltransporter vid Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, säger till Yle att utbyggnaden av laddningsnätverket går långsamt eftersom utbudet av eldrivna lastbilar är begränsat och fordonen dyra. Enligt Aarniovuori är just den tunga trafiken den största målgruppen för snabbladdare.

Klarar inte målen: ”Blir en ond cirkel”

År 2023 trädde en EU-förordning i kraft som ställer krav på medlemsländerna att bygga ut nätverket av laddstationer för elfordon. Bland annat vill man att det till 2035 ska finnas laddstationer för tung trafik med högst 60 kilometers mellanrum längs det centrala europeiska transportnätverket.

Professorn beskriver målet som ambitiöst och menar att det inte kommer att nås med dagens utbyggnadstakt.

Han konstaterar att ett stort hinder är att transportföretagen har svårt att finansiera investeringar i dyra ellastbilar. De kraftigt stigande dieselpriserna har pressat företagens ekonomi och även kostnaden för snabbladdning bromsar omställningen.

”Det blir en ond cirkel för tillverkarna av snabbladdare”, säger Aarniovuori.