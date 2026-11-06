1 200 hästkrafter i Fords senaste V8-monsterbygge

Med en kompressormatad V8 på 7,3 liter, 42-tumshjul och utrustning för arktiska räddningsuppdrag är Frostwarden ett av de mest extrema byggena på årets SEMA-mässa.

V8 på 7,3 liter

Och här är det just motorn som står i fokus. Under namnet Megazilla 2.0 presenterar Ford sin hittills starkaste så kallade crate engine – en komplett motor som säljs separat för specialbyggen och motorbyten.

Den kompressormatade V8:an på 7,3 liter kan enligt Ford leverera över 1200 hästkrafter och mer än 1350 newtonmeter i vridmoment – alltså nästan tre gånger mer kräm än vad Bronco Raptor kan klämma ur sig. Värt att nämna är dock att Ford själva brasklappar med att kraftmätningarna gjorts med racingbränsle och inte vanlig bensin.

Ursprungsversionen Megazilla 1.0 är också en bjässe till motor på 7,3 liter, byggd för att leverera rejält med ös redan från start.

I den nya versionen har Ford nästan dubblat kraften. Utöver kompressorn har man förstärkt motorblocket, uppgraderat kolvarna, petat dit större bränsleinsprutare och tagit fram en särskild kamaxel som är anpassad för kompressormatning.