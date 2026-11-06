Motorn står i fokus när Ford visar upp Frostwarden, ett räddningskoncept utrustat med tillverkarens nya 7,3-liters V8, som kan leverera upp till 1200 hästkrafter.
1 200 hästkrafter i Fords senaste V8-monsterbygge
Ägare till en vanlig Ford Bronco Raptor får nöja sig med 418 hästkrafter – med många mått mätta en rejäl kraftlåda.
Småpotatis, menar Ford själva som nu visar upp en betydligt brutalare version av terrängklassikern.
Med en kompressormatad V8 på 7,3 liter, 42-tumshjul och utrustning för arktiska räddningsuppdrag är Frostwarden ett av de mest extrema byggena på årets SEMA-mässa.
V8 på 7,3 liter
Och här är det just motorn som står i fokus. Under namnet Megazilla 2.0 presenterar Ford sin hittills starkaste så kallade crate engine – en komplett motor som säljs separat för specialbyggen och motorbyten.
Den kompressormatade V8:an på 7,3 liter kan enligt Ford leverera över 1200 hästkrafter och mer än 1350 newtonmeter i vridmoment – alltså nästan tre gånger mer kräm än vad Bronco Raptor kan klämma ur sig. Värt att nämna är dock att Ford själva brasklappar med att kraftmätningarna gjorts med racingbränsle och inte vanlig bensin.
Ursprungsversionen Megazilla 1.0 är också en bjässe till motor på 7,3 liter, byggd för att leverera rejält med ös redan från start.
I den nya versionen har Ford nästan dubblat kraften. Utöver kompressorn har man förstärkt motorblocket, uppgraderat kolvarna, petat dit större bränsleinsprutare och tagit fram en särskild kamaxel som är anpassad för kompressormatning.
Byggd för räddningsuppdrag i Arktis
För att ge den nya motorn ett passande skyltfönster har Ford tagit fram Frostwarden. Grundidén är ett räddningsfordon för extrema vinterförhållanden, där både framkomlighet och kraftresurser kan vara avgörande.
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Chassit har fått ett rejält lyft med portalväxlar från 74Weld, specialbyggda stötdämpare från Bilstein och uppgraderade drivlinekomponenter från Dana. Hjuluppsättningen består av 18-tums beadlock-fälgar från Weld med 42 tum stora terrängdäck från BFGoodrich.
Färgerna går i svart och gult, med en rad detaljer som förstärker räddningstemat. Bland annat finns extra terrängbelysning, traction boards, en vinsch framtill, en extern bränsletank där bak och ett reservhjul monterat på taket.
Mer än bara ett spektakulärt mässbygge
Frostwarden är dock inte tänkt att gå i produktion och kommer inte att säljas som en färdig bil. Megazillamotorn däremot ska kunna köpas av bilbyggare – pris eller lanseringsdatum har man dock inte gått ut med. Föregångaren på 612 hästkrafter kostar motsvarande cirka 250 000 kronor.