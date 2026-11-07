Vintertipset: Därför ska du ha knästrumpor i handskfacket

En lösning för att slippa fastfrusna vindrutetorkare, som ibland skymtas på parkerade bilar, är att ett skynke, en filt eller en bit kartong läggs mellan vindrutan och torkarna. På så sätt slipper vindrutetorkarna frysa fast under de kalla nätterna. Men ett enklare knep kräver bara två strumpor – lite smidigare än att köra runt med en stor kartongbit i bilen.

Strumpknepet

Enligt franska Ouest-France finns det ett enkelt sätt att skydda vindrutetorkarna. Lösningen är att leta reda på två gamla strumpor i garderoben och trä en över vart och ett av torkarbladen innan bilen parkeras för natten.

Det behöver inte vara några särskilda strumpor, men gärna ett par lite tjockare och längre modeller som täcker hela torkarbladet. Knästrumpor eller andra höga strumpor fungerar bra, medan korta ankelstrumpor är ett sämre alternativ.

Likt kartongbiten, filten eller skynket är tanken att strumporna ska fungera som ett skyddande lager mellan gummit och den kalla vindrutan. När temperaturen sjunker och frosten lägger sig slipper torkarbladen ligga direkt mot det iskalla glaset, vilket den franska tidningen menar minskar risken för att gummit fryser fast och skadas när det är dags att ge sig ut på vägarna igen.

På morgonen är det bara att dra av strumporna och lägga undan dem i handskfacket till nästa frostnatt.

Byt torkarblad och kolla spolarvätskan

Hösten är ett bra tillfälle att kontrollera om vindrutetorkarna behöver bytas. Gummit som är i kontakt med rutan ska vara fritt från sprickor och hål – ett säkert tecken på dåliga vindrutetorkare är att de ”hoppar” över rutan eller att de smetar ut vatten och smuts över rutan, istället för att ta bort det, skriver Euromaster.

Att också passa på att byta till spolarvätska optimerad för vintern är en bra idé. Ryds bilglas beskriver hur man alltid bör använda spolarvätska som klarar lägre temperaturer än man väntar sig, så att eventuella köldknäppar inte blir några större problem.

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Något man dock bör akta sig för är att fylla på med hushållsrengöring i behållaren för spolarvätska. Ett ”hack” som florerat på sociala medier tipsar om att använda vanligt sköljmedel för att göra rutan extra ren, vilket experter ställer sig kritiska till.