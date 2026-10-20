Testad: Volvos ellastbil klarar nästan 70 mil, men väger för mycket

Efter ungefär tre veckors körning menar vd:n, Kai Hagen, att han är nöjd med ekipaget. Enligt honom har lastbilen återkommande klarat drygt 60 mil på en laddning, trots varierande lastvikter, väder och flera olika förare, skriver norska Tungt.

Företagets genomsnittliga förbrukning landade på 110 kWh per 100 kilometer. Med 725 kWh användbar batterikapacitet ger det en beräknad räckvidd på 659 kilometer.

Hagen lyfter en specifik körning där 33 procent av batteriet återstod efter 470 kilometer på vägen. Med den förbrukningen skulle man teoretiskt ha klarat den utlovade räckvidden på drygt 700 kilometer.

”Det är en ny värld”, konstaterar åkerichefen när han jämför med tidigare generationer av ellastbilar som han är van vid.

Tystare och mjukare

Men det är inte bara räckvidden som får beröm. Hagen beskriver lastbilen som mycket trevlig att köra och lyfter särskilt fram den nya elektriska drivaxeln och växellådan.

”Det är en fantastisk bil att köra”, säger Hagen i intervjun.

Nederländska TTM.nl, som provkörde modellen i Göteborgsområdet i somras, noterade i sin recension att hytten är ovanligt tyst och att den nya sexväxlade transmissionen upplevs som ett steg framåt jämfört med föregångaren, där växlingarna kunde märkas tydligare.

Den tjeckiska motortidningen Auto.cz, fick testköra en kortare sträcka, men lyfter också just växlingarna i sin text. Här är man aningen mer nyanserad och beskriver dem som mjuka, men att det fortfarande går att känna av att kraftöverföringen avbryts när lådan byter växel.

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Från norskt håll berättar man även om den lite längre hjulbasen, som enligt Kai Hagen gör att lastbilen blir lika bekväm som privatbilen hemma.