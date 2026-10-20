Volvos nya 70-milare är satt i serieproduktion, men frågan är hur ellastbilen ter sig i verkligheten. Efter tre veckors testkörning menar ett åkeri att man nästan får vad som utlovats, men att de extra batterierna väger lite för mycket.
Testad: Volvos ellastbil klarar nästan 70 mil, men väger för mycket
Volvo FH Aero Electric Extended Range är byggd för långväga transporter, med upp till 700 kilometers räckvidd på en laddning. I september satte man igång serieproduktionen, och ett åkeri som kunnat lägga vantarna på en tidig testversion är norska Hagens Transport.
Efter ungefär tre veckors körning menar vd:n, Kai Hagen, att han är nöjd med ekipaget. Enligt honom har lastbilen återkommande klarat drygt 60 mil på en laddning, trots varierande lastvikter, väder och flera olika förare, skriver norska Tungt.
Företagets genomsnittliga förbrukning landade på 110 kWh per 100 kilometer. Med 725 kWh användbar batterikapacitet ger det en beräknad räckvidd på 659 kilometer.
Hagen lyfter en specifik körning där 33 procent av batteriet återstod efter 470 kilometer på vägen. Med den förbrukningen skulle man teoretiskt ha klarat den utlovade räckvidden på drygt 700 kilometer.
”Det är en ny värld”, konstaterar åkerichefen när han jämför med tidigare generationer av ellastbilar som han är van vid.
Tystare och mjukare
Men det är inte bara räckvidden som får beröm. Hagen beskriver lastbilen som mycket trevlig att köra och lyfter särskilt fram den nya elektriska drivaxeln och växellådan.
”Det är en fantastisk bil att köra”, säger Hagen i intervjun.
Nederländska TTM.nl, som provkörde modellen i Göteborgsområdet i somras, noterade i sin recension att hytten är ovanligt tyst och att den nya sexväxlade transmissionen upplevs som ett steg framåt jämfört med föregångaren, där växlingarna kunde märkas tydligare.
Den tjeckiska motortidningen Auto.cz, fick testköra en kortare sträcka, men lyfter också just växlingarna i sin text. Här är man aningen mer nyanserad och beskriver dem som mjuka, men att det fortfarande går att känna av att kraftöverföringen avbryts när lådan byter växel.
Från norskt håll berättar man även om den lite längre hjulbasen, som enligt Kai Hagen gör att lastbilen blir lika bekväm som privatbilen hemma.
Räckvidden varierar
Som vanligt är det många externa faktorer som påverkar räckvidden. De olika testkörarna noterade olika snittförbrukningar, vilket Kai på Hagens Transport delvis förklarar med hur van man är vid att köra ellastbil. De som är bättre på att nyttja den regenerativa bromsningen har större chans att komma långt.
Fler batterier kostar lastvikt
Hagens testbil har åtta batteripaket. Enligt Hagen innebär det omkring 3,5 ton mindre lastförmåga jämfört med företagets äldre ellastbilar, när totalvikt och axeltryck räknas in.
Företaget har därför även beställt en version med sex batteripaket. Den får kortare räckvidd, men kan vara mer lämpad för transporter där varje ton last räknas.
”Det är en lyx att ha mer energi än vi behöver. Vi tror att versionen med sex batteripaket kommer att vara bra för oss.”