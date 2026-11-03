Trafikverket vill att elsparkcyklar får en åldersgräns, hjälmkrav för alla och en promillegräns redan nu, i stället för att vänta på Transportstyrelsens regeringsuppdrag som ska redovisas i januari 2028.
Trafikverket: Inför åldersgräns nu – var fjärde skadad är barn
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, kräver också i en intervju med DN att försäljningen av elsparkcyklar som inte får köras på allmän väg stoppas. Myndigheten räknar med att fem till sex personer dör och omkring 1 000 skadas allvarligt i elsparkcykelolyckor varje år. I fjol omkom sju, enligt Transportstyrelsen det högsta antalet hittills.
”Situationen är akut. Det handlar inte bara om att antalet olyckor har ökat, utan också om hur man skadat sig. Det är ofta skall- och ansiktsskador som kan ge bestående men och det är framför allt unga som drabbas”, säger Maria Krafft till DN.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, jämförde tidigare i år reglerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och Sverige var det enda av länderna som saknade både ålders- och alkoholgräns.
I Norge är åldersgränsen 12 år och i Danmark och Finland 15 år, medan svenska barn får köra i vilken ålder som helst och bara måste bära hjälm tills de fyllt 15 år.
Sveriges regler var alltså de mest liberala i jämförelsen, men VTI kunde inte se några tydliga samband mellan reglerna och trafiksäkerheten.
Nästan 30 gånger fler barn skadades i fjol än 2019
Enligt Transportstyrelsens statistik skadades eller omkom 59 elsparkcyklister under 18 år 2019. I fjol var antalet 1 746, i snitt nästan fem barn om dagen, och andelen av alla drabbade elsparkcyklister har stigit från 8,8 till 27,6 procent.
|År
|Skadade i olyckorna
|Omkomna
|Elsparkcyklister totalt
|Varav under 18 år
|Andel under 18 år
|2019
|725
|1
|671
|59
|8,8 %
|2020
|881
|0
|777
|107
|13,8 %
|2021
|2 597
|3
|2 440
|570
|23,4 %
|2022
|3 400
|3
|3 243
|725
|22,4 %
|2023
|3 537
|2
|3 389
|860
|25,4 %
|2024
|4 831
|4
|4 606
|1 208
|26,2 %
|2025
|6 624
|7
|6 336
|1 746
|27,6 %
Uppgifterna kommer från Transportstyrelsens olycksstatistik för elsparkcykel, uppdaterad i juni 2026. Skadade och omkomna avser alla inblandade i olyckorna. Elsparkcyklister avser skadade och omkomna på elsparkcykeln. Andelen är egen uträkning.
Mellan 2024 och 2025 ökade antalet skadade och omkomna elsparkcyklister med 37,6 procent totalt, men med 44,5 procent bland barn under 18 år.
”Ökningen bland barn, unga och män är särskilt oroande”, sa Khabat Amin, statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker vid Transportstyrelsen, när siffrorna presenterades i juni.
”Alkohol, brist på hjälm och körning i vägtrafikmiljö ökar risken för allvarliga skador”, sa Khabat Amin vid samma tillfälle. Två av riskerna syns i Trafikverkets genomgång av dödsolyckorna, där varannan omkommen var alkoholpåverkad och nio av tio saknade hjälm, medan hjälmkravet i dag bara gäller barn under 15 år.
Försäljningsstoppet, Trafikverkets fjärde krav, skulle gälla elsparkcyklar som går fortare än 20 kilometer i timmen eller har starkare motor än 250 watt. I dag får sådana elsparkcyklar säljas och ägas, trots att de inte räknas som cyklar.
”90 procent av alla elsparkcyklar som säljs i dag går alldeles för fort”, säger Maria Krafft till DN.
När de för snabba elsparkcyklarna ändå hamnar på gatan är det ofta föräldrarna som åtalas. Minst 34 vuxna har åtalats i år för att ha tillåtit olovlig körning med elsparkcykel, enligt handlingar som DN tagit del av.
Oftast är det föräldrar som har köpt för snabba modeller till barn under 15 år. En pappa i Eskilstuna som låtit sin 13-årige son köra en för snabb elsparkcykel har dömts till böter på 10 500 kronor.
Norge skärper medan Sverige utreder
Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) sa redan i juni till SVT att han inte utesluter en åldersgräns som i grannländerna, och i augusti gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för säkrare elsparkcyklar. Uppdraget ska redovisas senast den 13 januari 2028.
Trafikverket menar att det tar för lång tid. Räknat på Trafikverkets egen siffra, omkring 1 000 allvarligt skadade om året, hinner ytterligare cirka 1 200 personer skadas allvarligt under de 14 månader som är kvar tills uppdraget redovisas.
”Att ta fram väl underbyggda förslag kräver tid för att analysera förväntade effekter, konsekvenser och hur reglerna kan fungera i praktiken”, skriver utredaren Niklas Strand i ett mejl till DN.
Den 5 oktober föreslog den norska regeringen att åldersgränsen höjs från 12 till 16 år. Norges transportminister Kamzy Gunaratnam motiverar det i ett pressmeddelande med att många av dem som är inblandade i olyckorna är mellan 12 och 16 år.
Förslaget ska nu ut på remiss, och den norska regeringen hoppas att den högre gränsen ska gälla till säsongsstarten 2027, alltså innan det svenska uppdraget ska redovisas.