Trafikverket: Inför åldersgräns nu – var fjärde skadad är barn

”Situationen är akut. Det handlar inte bara om att antalet olyckor har ökat, utan också om hur man skadat sig. Det är ofta skall- och ansiktsskador som kan ge bestående men och det är framför allt unga som drabbas”, säger Maria Krafft till DN.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, jämförde tidigare i år reglerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och Sverige var det enda av länderna som saknade både ålders- och alkoholgräns.

I Norge är åldersgränsen 12 år och i Danmark och Finland 15 år, medan svenska barn får köra i vilken ålder som helst och bara måste bära hjälm tills de fyllt 15 år.

Sverige har inga regler kring åldersgräns för elsparkcyklar, vilket skiljer sig från övriga nordiska länder. Bild: Unsplash/Hiboy

Sveriges regler var alltså de mest liberala i jämförelsen, men VTI kunde inte se några tydliga samband mellan reglerna och trafiksäkerheten.

Nästan 30 gånger fler barn skadades i fjol än 2019

Enligt Transportstyrelsens statistik skadades eller omkom 59 elsparkcyklister under 18 år 2019. I fjol var antalet 1 746, i snitt nästan fem barn om dagen, och andelen av alla drabbade elsparkcyklister har stigit från 8,8 till 27,6 procent.

År Skadade i olyckorna Omkomna Elsparkcyklister totalt Varav under 18 år Andel under 18 år 2019 725 1 671 59 8,8 % 2020 881 0 777 107 13,8 % 2021 2 597 3 2 440 570 23,4 % 2022 3 400 3 3 243 725 22,4 % 2023 3 537 2 3 389 860 25,4 % 2024 4 831 4 4 606 1 208 26,2 % 2025 6 624 7 6 336 1 746 27,6 %

Uppgifterna kommer från Transportstyrelsens olycksstatistik för elsparkcykel, uppdaterad i juni 2026. Skadade och omkomna avser alla inblandade i olyckorna. Elsparkcyklister avser skadade och omkomna på elsparkcykeln. Andelen är egen uträkning.

ANNONS

Mellan 2024 och 2025 ökade antalet skadade och omkomna elsparkcyklister med 37,6 procent totalt, men med 44,5 procent bland barn under 18 år.

”Ökningen bland barn, unga och män är särskilt oroande”, sa Khabat Amin, statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker vid Transportstyrelsen, när siffrorna presenterades i juni.

”Alkohol, brist på hjälm och körning i vägtrafikmiljö ökar risken för allvarliga skador”, sa Khabat Amin vid samma tillfälle. Två av riskerna syns i Trafikverkets genomgång av dödsolyckorna, där varannan omkommen var alkoholpåverkad och nio av tio saknade hjälm, medan hjälmkravet i dag bara gäller barn under 15 år.

Försäljningsstoppet, Trafikverkets fjärde krav, skulle gälla elsparkcyklar som går fortare än 20 kilometer i timmen eller har starkare motor än 250 watt. I dag får sådana elsparkcyklar säljas och ägas, trots att de inte räknas som cyklar.

”90 procent av alla elsparkcyklar som säljs i dag går alldeles för fort”, säger Maria Krafft till DN.

När de för snabba elsparkcyklarna ändå hamnar på gatan är det ofta föräldrarna som åtalas. Minst 34 vuxna har åtalats i år för att ha tillåtit olovlig körning med elsparkcykel, enligt handlingar som DN tagit del av.

Oftast är det föräldrar som har köpt för snabba modeller till barn under 15 år. En pappa i Eskilstuna som låtit sin 13-årige son köra en för snabb elsparkcykel har dömts till böter på 10 500 kronor.