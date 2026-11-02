Först försvann reservdäcket, nu även punkteringskiten. Flera tillverkare vill nu ha stora pengar för sådant som tidigare varit standard i nya bilar.
"Oetiskt": Volvo kritiseras för dyrt punkteringskit – kostar 1900 kr
Bilar kostar mer än bara inköp. Dagens PS har tidigare skrivit om hur priset för reparation och service ökat kraftigt de senaste åren, till stor del på grund av att reservdelar blivit dyrare.
I Tyskland har man sett en prisökning om mer än 80 procent för just reservdelar, vilket bland annat förklaras av att bilar blivit mer avancerade och att Coronapandemin orsakade störningar i produktionen och leveranskedjorna, samtidigt som kostnaderna för energi, råvaror och transporter steg under 2021–2022.
Och än dyrare blir bilägandet när utrustning som tidigare varit standard på nya bilar istället säljs som tillval.
Då försvann reservdäcket
Ordet reservdäcksbalja är nästintill bortglömt. Omkring 2007 började det bli allt vanligare att istället skicka med ett punkteringskit i nya bilar, tyska TÜV konstaterade då att kitets nätta vikt jämfört med ett reservdäck innebar att bilägaren skulle kunna sänka bränsleförbrukningen – men att vissa nackdelar ändå gick att hitta.
Bland annat påpekade man att punkteringskiten var verkningslösa mot alltför stora hål, eller om däcket råkat glida av fälgen.
Några år senare, 2011, rasade Vi Bilägare över att Volvo rationaliserat bort reservhjulsbaljan i både S60 och V60 – då med förklaringen att reparationskit ändå skickades med vid nyköp.
Och nu uppmärksammas ytterligare insnålningar från både Volvo och andra tillverkares håll: Punkteringskiten plockas bort från standardutrustningen och säljs istället som ett tillval – många gånger dyrare än vad reparationssatser kostar i vanliga butiker.
Flera märken tar extra betalt
Norska Motor rapporterar att flera bilmärken inom Stellantis-koncernen, däribland Peugeot, Citroën och Opel, börjat ta extra betalt för punkteringsutrustning.
I en genomgång av prislistor för flera bilmodeller hittade tidningen bland annat att reparationssatsen saknas på flera versioner av Peugeot e-5008, Citroën ë-C3 och ë-C5 samt Opel Mokka.
För att få med utrustningen, som vanligtvis består av tätningsvätska och en mindre kompressor, får kunderna betala motsvarande cirka 850–1 050 svenska kronor extra.
Volvo har dock gått ännu längre. På både EX40 och EX60 kostar tillvalet 1900 kronor, enligt Volvos prislista.
Sprayflaska för en bråkdel av priset
Raymond Myrland, chef för däckkedjan DekkTeam, reagerar på Volvos pris och menar att en vanlig punkteringsspray för motsvarande cirka 140 kronor kan göra samma jobb.
”Det är oetiskt att bilhandlare tar så mycket betalt”, konstaterar han i en intervju med den norska tidningen.
I undersökningen konstaterar man att kit med liknande funktionalitet går att hitta för motsvarande cirka 75–180 kronor. En slagning i svenska butiker visar på priser så låga som 69,90 kronor.
Volvo invänder dock att deras reparationssats består av både tätningsvätska och en elektrisk kompressor, som även kan användas för att kontrollera och justera däcktrycket. Att kiten tagits bort från standardutrustningen motiverar man med att det är så få kunder som faktiskt använder dem – många väljer istället att kontakta vägassistans, som ingår vid köp av en ny bil.