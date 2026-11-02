"Oetiskt": Volvo kritiseras för dyrt punkteringskit – kostar 1900 kr

I Tyskland har man sett en prisökning om mer än 80 procent för just reservdelar, vilket bland annat förklaras av att bilar blivit mer avancerade och att Coronapandemin orsakade störningar i produktionen och leveranskedjorna, samtidigt som kostnaderna för energi, råvaror och transporter steg under 2021–2022.

Och än dyrare blir bilägandet när utrustning som tidigare varit standard på nya bilar istället säljs som tillval.

Då försvann reservdäcket

Ordet reservdäcksbalja är nästintill bortglömt. Omkring 2007 började det bli allt vanligare att istället skicka med ett punkteringskit i nya bilar, tyska TÜV konstaterade då att kitets nätta vikt jämfört med ett reservdäck innebar att bilägaren skulle kunna sänka bränsleförbrukningen – men att vissa nackdelar ändå gick att hitta.

Bland annat påpekade man att punkteringskiten var verkningslösa mot alltför stora hål, eller om däcket råkat glida av fälgen.

Några år senare, 2011, rasade Vi Bilägare över att Volvo rationaliserat bort reservhjulsbaljan i både S60 och V60 – då med förklaringen att reparationskit ändå skickades med vid nyköp.

Och nu uppmärksammas ytterligare insnålningar från både Volvo och andra tillverkares håll: Punkteringskiten plockas bort från standardutrustningen och säljs istället som ett tillval – många gånger dyrare än vad reparationssatser kostar i vanliga butiker.