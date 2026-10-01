Pappan köpte elsparkcykel till sonen – döms till 10 500 kronor i böter

Därmed blev det också en fråga om vad pappan hade tillåtit.

Enligt domen visste han att elsparkcykeln gick för fort, men lät ändå sonen använda den. Han åtalades för tillåtande av olovlig körning.

Under förundersökningen accepterade pappan beskrivningen av händelsen, men uppgav att han inte hade haft för avsikt att begå brott. Eskilstuna tingsrätt dömde honom ändå till 30 dagsböter, sammanlagt 10 500 kronor.

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Polisen riktar in sig på föräldrarna

Polisen beskriver domen som en möjlighet att få fler föräldrar att ta ansvar för vad barnen kör.

”Vi kommer att få se många fler domar. Det är jag säker på. Det här är vårt nya angreppsätt”, säger Björn Thunblad, trafiksamordnare hos polisen i region Öst, till SVT.

Målet är att minska olyckorna. Och det finns anledning att se över både fordonet och barnets kunskaper.

Redan i augusti varnade Transportstyrelsen för att föräldraansvaret sträcker sig längre än att kontrollera om barnet kan hålla balansen.

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Myndigheten påpekade att föräldrar som känner till att elsparkcykeln är olaglig och ändå låter barnet köra den själva kan få ta konsekvenserna.

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