En elsparkcykel till barnet kan bli dyrare än prislappen antyder. En pappa i Eskilstuna har dömts efter att ha låtit sin 13-årige son köra en för snabb modell. Nu räknar polisen med fler liknande domar.
Pappan köpte elsparkcykel till sonen – döms till 10 500 kronor i böter
Presenten till den 13-årige sonen blev ett ärende för Eskilstuna tingsrätt. När polisen stoppade pojken i somras upptäcktes att elsparkcykelns hastighet och motorstyrka gjorde att den kunde räknas som moped. Den överskred gränsen på 20 kilometer i timmen, rapporterar SVT Nyheter.
Därmed blev det också en fråga om vad pappan hade tillåtit.
Enligt domen visste han att elsparkcykeln gick för fort, men lät ändå sonen använda den. Han åtalades för tillåtande av olovlig körning.
Under förundersökningen accepterade pappan beskrivningen av händelsen, men uppgav att han inte hade haft för avsikt att begå brott. Eskilstuna tingsrätt dömde honom ändå till 30 dagsböter, sammanlagt 10 500 kronor.
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Polisen riktar in sig på föräldrarna
Polisen beskriver domen som en möjlighet att få fler föräldrar att ta ansvar för vad barnen kör.
”Vi kommer att få se många fler domar. Det är jag säker på. Det här är vårt nya angreppsätt”, säger Björn Thunblad, trafiksamordnare hos polisen i region Öst, till SVT.
Målet är att minska olyckorna. Och det finns anledning att se över både fordonet och barnets kunskaper.
Redan i augusti varnade Transportstyrelsen för att föräldraansvaret sträcker sig längre än att kontrollera om barnet kan hålla balansen.
Myndigheten påpekade att föräldrar som känner till att elsparkcykeln är olaglig och ändå låter barnet köra den själva kan få ta konsekvenserna.
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Till salu betyder inte tillåten
Den som ska köpa en elsparkcykel behöver granska mer än färg och pris.
Enligt Transportstyrelsens regelsida finns det många modeller till salu som inte får köras i allmän trafik. Att den finns på butikshyllan är med andra ord inget godkännande.
För att elsparkcykeln ska klassas som cykel får maxhastigheten vara högst 20 kilometer i timmen. Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.
Det senare är effekten som motorn kan leverera under en längre tid. Den ska inte blandas ihop med toppeffekten, som kan användas kortvarigt, exempelvis i en uppförsbacke.
Transportstyrelsen skriver också att vårdnadshavaren ansvarar för att ett minderårigt barns elsparkcykel uppfyller kraven.
Nästan fem skadade barn om dagen
Under 2025 skadades 1 746 barn och ungdomar i åldern 0-17 år som elsparkcyklister. Året före var antalet 1 208.
Det är en ökning med omkring 45 procent och motsvarar nästan fem skadade barn om dagen.
För föräldrar finns därför några saker att kontrollera före nästa tur:
- Hastighet och motor: Högst 20 kilometer i timmen och högst 250 watts kontinuerlig märkeffekt för att klassas som cykel.
- Hjälm: Obligatorisk för förare under 15 år.
- Utrustning: Bromsar och ringklocka eller motsvarande ljudsignal. Vid mörkerkörning krävs även fram- och baklyse samt reflexer.
- Körningen: Ingen skjutsning. Cykelbana ska användas i första hand, och körning på trottoarer och gångbanor är förbjuden.
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